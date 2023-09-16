https://crimea.ria.ru/20230916/novyy-asfalt-i-trotuary-v-sevastopole-dosrochno-sdali-pyat-dorog-1131457931.html

Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог

Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог

В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T11:12

2023-09-16T11:12

2023-09-16T11:12

севастополь

михаил развожаев

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Так, на улицах 345-й Дивизии и Солнечная срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и отремонтировали тротуары.Кроме того, на улицах Новая, Краснореченская и 60 лет Октября дорожники устранили просадки, положили новый асфальт и укрепили обочины.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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