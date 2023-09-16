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Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог
Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог
В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T11:12
2023-09-16T11:12
севастополь
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Так, на улицах 345-й Дивизии и Солнечная срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и отремонтировали тротуары.Кроме того, на улицах Новая, Краснореченская и 60 лет Октября дорожники устранили просадки, положили новый асфальт и укрепили обочины.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
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севастополь, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма
Новый асфальт и тротуары: в Севастополе досрочно сдали пять дорог

В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог

11:12 16.09.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевЗавершили ремонт еще пяти дорог во Фронтовом
Завершили ремонт еще пяти дорог во Фронтовом
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе досрочно сдали пять отремонтированных дорог, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"В ходе нацпроекта "Безопасные качественные дороги" раньше срока завершили ремонт еще пяти дорог во Фронтовом, общая протяженность нового покрытия — 1,411 км", - говорится в сообщении.
Так, на улицах 345-й Дивизии и Солнечная срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины и отремонтировали тротуары.
Кроме того, на улицах Новая, Краснореченская и 60 лет Октября дорожники устранили просадки, положили новый асфальт и укрепили обочины.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. Кроме того, дорожники досрочно завершили ремонт левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракте 17 июля 2023 года.
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СевастопольМихаил РазвожаевРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогКрымНовости Крыма
 
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