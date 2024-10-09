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В Крыму индекс промышленного производства превысил 100% - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100% - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
промышленность в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности, по словам главы республики, на рекордные объемы производства – 57 тысяч тонн – вышел Бахчисарайский цементный завод. Это позволяет обеспечить половину потребностей региона в этой продукции.Завершаются работы по вводу в эксплуатацию индустриального парка в Феодосии. Также Аксенов напомнил, что в мае этого года заложено строительство первого завода по производству минеральной ваты, на котором планируется ежегодно выпускать более 30 тысяч тонн продукции.Президент России Владимир Путин в августе этого года заявил, что экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт за первые полгода увеличился на 4,6%. Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетонаВ Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
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промышленность в крыму, сергей аксенов, экономика крыма, крым, новости крыма
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%

Индекс промышленного производства в Крыму превысил 100% по итогам восьми месяцев – Аксенов

10:22 09.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБахчисарайский цементный завод
Бахчисарайский цементный завод - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, в производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий", - написал он в своем Telegram-канале.
В частности, по словам главы республики, на рекордные объемы производства – 57 тысяч тонн – вышел Бахчисарайский цементный завод. Это позволяет обеспечить половину потребностей региона в этой продукции.
Завершаются работы по вводу в эксплуатацию индустриального парка в Феодосии. Также Аксенов напомнил, что в мае этого года заложено строительство первого завода по производству минеральной ваты, на котором планируется ежегодно выпускать более 30 тысяч тонн продукции.
Президент России Владимир Путин в августе этого года заявил, что экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт за первые полгода увеличился на 4,6%. Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%.
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Промышленность в КрымуСергей АксеновЭкономика КрымаКрымНовости Крыма
 
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