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В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100% - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
2024-10-09T10:22
промышленность в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев этого года уже составил свыше 100%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности, по словам главы республики, на рекордные объемы производства – 57 тысяч тонн – вышел Бахчисарайский цементный завод. Это позволяет обеспечить половину потребностей региона в этой продукции.Завершаются работы по вводу в эксплуатацию индустриального парка в Феодосии. Также Аксенов напомнил, что в мае этого года заложено строительство первого завода по производству минеральной ваты, на котором планируется ежегодно выпускать более 30 тысяч тонн продукции.Президент России Владимир Путин в августе этого года заявил, что экономика России продолжает расти, валовый внутренний продукт за первые полгода увеличился на 4,6%. Кроме того, на 4,4% вырос объем промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли, показавшие рост на 8%.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетонаВ Крыму назвали один из флагманов в формировании местного ВВП
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промышленность в крыму, сергей аксенов, экономика крыма, крым, новости крыма
В Крыму индекс промышленного производства превысил 100%
Индекс промышленного производства в Крыму превысил 100% по итогам восьми месяцев – Аксенов