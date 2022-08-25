https://crimea.ria.ru/20220825/dlya-chego-putin-uvelichil-shtat-vs-rf-i-kto-poydet-sluzhit-1124295002.html

Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить

Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Для чего Путин увеличил штат ВС РФ и кто пойдет служить

Увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах России на... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T18:35

2022-08-25T18:35

2022-08-25T18:35

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах России на время проведения специальной военной операции на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тысяч военнослужащих, их общее число составит 1 150 628 человек."У нас достаточно компактная армия, направленная на надежную защиту России. Небольшая ее часть, условно, 130-150 тыс. человек, которые решают задачи специальной военной операции, оторваны от решения задач на Северном флоте, на Балтике, где-то в Сибири и так далее. Этих людей сняли с постоянных мест дислокации и отправили. Здесь, видимо, военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения задач в спокойном режиме, без всяких мобилизаций, необходимо иметь запас военнослужащих, чтобы вот эти условно 130-150 тыс. решали задачи специальной военной операции, а остальные в прежнем количестве решали задачи на территории страны", - считает эксперт.По его мнению, перед ВС РФ не стоит задача молниеносных результатов любой ценой, в данном случае важно провести операцию с наименьшими потерями."Видно, что задача у нас достичь поставленных целей ни в какие-то короткие сроки, а достичь их качественно, с наименьшими потерями, а для этого нужно какое-то время и какое-то количество людей, которые будут спокойно заниматься этим делом", - говорит он.Также Хроленко поясняет, что речь не идет об увеличении призыва на срочную службу.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220824/shoygu-otsenil-tempy-spetsoperatsii-na-ukraine-1124270976.html

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

https://crimea.ria.ru/20220731/putin-utverdil-korabelnyy-ustav-vmf-i-morskuyu-doktrinu-1124012606.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

армия и флот, российская федерация (россия, рф), мнения