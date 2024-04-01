https://crimea.ria.ru/20240401/vesenniy-prizyv-startoval-v-rossii-kuda-otpravyat-srochnikov-1136178102.html

Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников

Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников

В России стартует весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T06:27

2024-04-01T06:27

2024-04-01T06:27

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

новости

россия

весенний призыв

призыв в вс россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В России стартует весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.В соответствии с указом президента, для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 150 тыс. человек.Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря.Большую часть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессией и состоянием здоровья. Также продолжится комплектование научных, научно-производственных подразделений. На сегодняшний день создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений."Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер". - добавили в Минобороны.После окончания в установленные сроки военной службы срочники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Читайте также на РИА Новости Крым:Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ ШойгуВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости, россия, весенний призыв, призыв в вс россии, общество