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Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников
Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников
В России стартует весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T06:27
2024-04-01T06:27
2024-04-01T06:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В России стартует весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.В соответствии с указом президента, для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 150 тыс. человек.Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря.Большую часть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессией и состоянием здоровья. Также продолжится комплектование научных, научно-производственных подразделений. На сегодняшний день создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений."Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер". - добавили в Минобороны.После окончания в установленные сроки военной службы срочники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. Читайте также на РИА Новости Крым:Срочники весеннего призыва не будут привлечены к СВО – ГенштабБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ ШойгуВесенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
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вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости, россия, весенний призыв, призыв в вс россии, общество
Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников
Весенний призыв на военную службу стартовал в России с 1 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В России стартует весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.
В соответствии с указом президента, для прохождения военной службы весной этого года планируется направить 150 тыс. человек.
Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря.
"Все призывники будут направлены для службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории России. В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнули в ведомстве.
Большую часть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска.
Остальные призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессией и состоянием здоровья.
Также продолжится комплектование научных, научно-производственных подразделений. На сегодняшний день создано 17 научных рот и один научный взвод, из них восемь рот Военного инновационного технополиса "Эра" и 10 научно-производственных подразделений.
"Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер". - добавили в Минобороны.
После окончания в установленные сроки военной службы срочники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.
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