https://crimea.ria.ru/20241228/osenniy-prizyv-zavershen--sluzhit-rodine-poekhali-bolee-130-tysyach-soldat-1142995497.html

Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат

Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат

Осенний призыв 2024 года успешно завершен, по его итогам в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T15:41

2024-12-28T15:41

2024-12-28T15:43

новости

осенний призыв

призыв в вс россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Осенний призыв 2024 года успешно завершен, по его итогам в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Призывные комиссии начали свою работу своевременно, с 1 октября, а отправки призывников в войска начались уже 15 октября. Эта работа проходила на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы."Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-­производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты - 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в Минобороны.В пункты дислокации подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись.Из Крыма в ходе осенней призывной кампании на срочную службу отправились более двух тысяч молодых ребят. На территории республики работало 26 призывных комиссий.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весной в армию России призвали 150 тысяч человекПовестки в армию начали вручать через электронный реестрВ Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот