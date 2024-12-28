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Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат
Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат
Осенний призыв 2024 года успешно завершен, по его итогам в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T15:41
2024-12-28T15:43
новости
осенний призыв
призыв в вс россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Осенний призыв 2024 года успешно завершен, по его итогам в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Призывные комиссии начали свою работу своевременно, с 1 октября, а отправки призывников в войска начались уже 15 октября. Эта работа проходила на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы."Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-­производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты - 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в Минобороны.В пункты дислокации подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись.Из Крыма в ходе осенней призывной кампании на срочную службу отправились более двух тысяч молодых ребят. На территории республики работало 26 призывных комиссий.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весной в армию России призвали 150 тысяч человекПовестки в армию начали вручать через электронный реестрВ Крыму первые "осенние" новобранцы отправились служить Родине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, осенний призыв, призыв в вс россии, армия и флот
Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат

В России по итогам осеннего призыва в части отправились 133 тысячи срочников

15:41 28.12.2024 (обновлено: 15:43 28.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Осенний призыв 2024 года успешно завершен, по его итогам в воинские подразделения отправились служить 133 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей", - говорится в сообщении.
Призывные комиссии начали свою работу своевременно, с 1 октября, а отправки призывников в войска начались уже 15 октября. Эта работа проходила на всей территории Российской Федерации, включая новые регионы.
"Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-­производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты - 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта", - добавили в Минобороны.
В пункты дислокации подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись.
Из Крыма в ходе осенней призывной кампании на срочную службу отправились более двух тысяч молодых ребят. На территории республики работало 26 призывных комиссий.
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