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В России стартовал осенний призыв: как будет проходить - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241001/v-rossii-startoval-osenniy-prizyv-kak-budet-prokhodit--infografika-1140750887.html
В России стартовал осенний призыв: как будет проходить
В России стартовал осенний призыв: как будет проходить - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В России стартовал осенний призыв: как будет проходить
С 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T07:10
2024-10-01T09:32
осенний призыв
инфографика
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
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С 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года.Срок военной службы не изменится и также составит один год, призывной возраст – от 18 до 30 лет.Призывников будут отправлять для прохождения службы в воинские части на территории России.Право выбора рода войск оставляет за собой призывная комиссия.Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде через портал "Госуслуг".В учебных соединениях и воинских частях новобранцы освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
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96
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осенний призыв, инфографика, армия и флот, вооруженные силы россии, россия
В России стартовал осенний призыв: как будет проходить

В России стартовал осенний призыв – инфографика

07:10 01.10.2024 (обновлено: 09:32 01.10.2024)
 
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С 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года.
Срок военной службы не изменится и также составит один год, призывной возраст – от 18 до 30 лет.
Призывников будут отправлять для прохождения службы в воинские части на территории России.
Право выбора рода войск оставляет за собой призывная комиссия.
Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.
Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде через портал "Госуслуг".
В учебных соединениях и воинских частях новобранцы освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Призыв в армиюПризыв в армию
 
ИнфографикаОсенний призывАрмия и флотВооруженные силы РоссииРоссия
 
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