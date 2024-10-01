https://crimea.ria.ru/20241001/v-rossii-startoval-osenniy-prizyv-kak-budet-prokhodit--infografika-1140750887.html

В России стартовал осенний призыв: как будет проходить

В России стартовал осенний призыв: как будет проходить - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В России стартовал осенний призыв: как будет проходить

С 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T07:10

2024-10-01T07:10

2024-10-01T09:32

осенний призыв

инфографика

армия и флот

вооруженные силы россии

россия

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С 1 октября в России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2024 года.Срок военной службы не изменится и также составит один год, призывной возраст – от 18 до 30 лет.Призывников будут отправлять для прохождения службы в воинские части на территории России.Право выбора рода войск оставляет за собой призывная комиссия.Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде через портал "Госуслуг".В учебных соединениях и воинских частях новобранцы освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осенний призыв, инфографика, армия и флот, вооруженные силы россии, россия