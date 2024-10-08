https://crimea.ria.ru/20241008/dve-tysyachi-prizyvnikov-iz-kryma-otpravyatsya-na-srochnuyu-sluzhbu-1140937847.html

Две тысячи призывников из Крыма отправятся на срочную службу

Две тысячи призывников из Крыма отправятся на срочную службу - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Две тысячи призывников из Крыма отправятся на срочную службу

Из Крыма на срочную службу в армию отправятся две тысячи призывников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар РК Евгений Машуков. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T21:52

2024-10-08T21:52

2024-10-08T21:52

осенний призыв

евгений машуков

новости крыма

военкомат

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Из Крыма на срочную службу в армию отправятся две тысячи призывников. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал военный комиссар РК Евгений Машуков.По его словам, подготовку к осеннему призыву начали с разу после завершения весеннего.Призывные комиссии приступили к работе с 1 октября, всего на территории Крыма их 26, отметил он.Военный комиссар РК рассказал, что в этом году главной особенностью призыва является то, что граждане, призванные на военную службу, либо если в их отношении вынесены иные решения призывных комиссий, могут обжаловать эти решения. Соответствующее электронное заявление можно подать через портал Госуслуг в личном кабинете."Можно обжаловать все решения, принятые призывной комиссией муниципального образования и решения военного комиссара о постановке на воинский учет. Это один из способов реализации права гражданина на обжалование решения. То есть ему нет необходимости нести свое заявление на бумажном носителе в призывную комиссию либо в военный комиссариат", – уточнил Машуков.При этом, после получения повестки, призывнику все же необходимо прийти в призывной пункт, отметил комиссар. По его словам, гражданин может обжаловать только те решения, которые были вынесены ему призывной комиссией при его личном присутствии.Начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Крыма Кирилл Довгулевич отметил, что физическая форма у призывников хорошая.По его словам, если на это есть законные основания, то призывная комиссия идет навстречу призывникам.В случае, если гражданин имеет право на отсрочку от призыва на военную службу не по медицинским основаниям, в связи с семейным положением, или в связи с обучением в образовательных учреждениях, он имеет право не проходить медицинское освидетельствование, предоставив нужные справки, добавил комиссар."Гражданину назначается дата явки на призывную комиссию – он, прибывая туда, получает отсрочку для продолжения образования. Если гражданин имеет право на отсрочку, либо освобождение от военной службы, либо освобождение от воинской обязанности вообще, ему необходимо прибыть в военкомат, пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого призывная комиссия в отношении него вынесет решение", – уточнил Машуков.В любом случае гражданин обязан являться в военный комиссариат по вызову и предоставлять необходимые документы, подтверждающие его права, добавил комиссарПо словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Крыма Сергея Давиденко, неявка по повестке – это административное правонарушение, за это призывнику может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.По его словам, в Крыму уклонистов практически нет."Есть всего лишь 0,1-0,2% случаев, которые доходят до суда, когда суд накладывает вынужденные ограничения, выносит приговоры" – отметил Давиденко.По его мнению, такой хороший показатель связан не только с хорошей работой военкоматов, но и гражданской сознательностью призывников.Также Давиденко отметил, что среди крымских призывников особенно популярны военно-морской флот и воздушно-десантные войска."Основная часть (призывников – ред.) останется служить в Южном военном округе, остальная часть уедет в Ленинградский и Московский военный округ – это, в основном, учебные подразделения, там, где они в течение пяти месяцев будут проходить подготовку", – подытожил Демиденко.По словам Машукова, исходя из данных анализа весеннего призыва, половина призывников желает остаться в Крыму, половина мечтает отправиться на материковую часть страны.Призывника могут отправить на обучение с целью получения узкой военной специальности, добавил военный комиссар РК."Любой гражданин, имея среднее специальное образование данного профиля, имеет право заключить контракт с Минобороны и сразу направиться в ту воинскую часть, которая осуществляет подготовку по военно-учетной специальности и дальше продолжить военную службу по контракту", – отметил он.Также Министерством обороны созданы научные роты, добавил Машуков. По его словам, каждый гражданин, который заканчивает образовательное учреждение высшего образования и имеет какие-либо научные труды и достижения в любой сфере деятельности, имеет право обратиться в Министерство обороны и подать заявление, как кандидат в научную роту, подкрепив свое обращение соответствующими характеристиками.Первые отправки на военную службу запланированы с 20 октября. Призыв продлится в соответствии с приказом президента и федеральным законом о воинской обязанности и военной службе до 31 декабря текущего года, заключил комиссар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России стартовал осенний призыв: как будет проходитьСколько срочников призовут осенью - указ ПутинаСколько контрактников поступили в российские войска с начала года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осенний призыв, евгений машуков, новости крыма, военкомат, вооруженные силы россии