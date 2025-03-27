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Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших
Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших
В списке госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети. Данные приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T17:04
2025-03-27T17:13
египет
крушение батискафа с российскими туристами в египте
новости
батискаф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В списке госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети. Данные приводит РИА Новости.По данным агентства, всего в списке значится 21 человек. Из них 14 – граждане России,семеро из которых – дети в возрасте от 2 до 15 лет.В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины, Марина Боровкова, Виталий и Ярослав Гордеевы, четыре человека с фамилией Болдыревы – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.Также в список внесены имена троих граждан Египта, троих – Индии и один мужчины, личность которого пока не установлена.27 марта у берегов Египта затонул туристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились в том числе 45 россиян и экипаж. При крушении погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек на данный момент остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибшихМаломерное судно затонуло из-за обледенения в НовороссийскеРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
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египет, крушение батискафа с российскими туристами в египте, новости, батискаф, происшествия
Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших

Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших

17:04 27.03.2025 (обновлено: 17:13 27.03.2025)
 
© Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В списке госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети. Данные приводит РИА Новости.
По данным агентства, всего в списке значится 21 человек. Из них 14 – граждане России,
семеро из которых – дети в возрасте от 2 до 15 лет.
В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины, Марина Боровкова, Виталий и Ярослав Гордеевы, четыре человека с фамилией Болдыревы – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.
Также в список внесены имена троих граждан Египта, троих – Индии и один мужчины, личность которого пока не установлена.
27 марта у берегов Египта затонул туристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились в том числе 45 россиян и экипаж. При крушении погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек на данный момент остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.
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ЕгипетКрушение батискафа с российскими туристами в ЕгиптеНовостиБатискафПроисшествия
 
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