https://crimea.ria.ru/20250327/krushenie-batiskafa-s-rossiyskimi-turistami-v-egipte-spisok-postradavshikh-1145278099.html

Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших

Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Крушение батискафа с российскими туристами в Египте: список пострадавших

В списке госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети. Данные приводит РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T17:04

2025-03-27T17:04

2025-03-27T17:13

египет

крушение батискафа с российскими туристами в египте

новости

батискаф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В списке госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде значатся имена 14 россиян, семеро из которых – дети. Данные приводит РИА Новости.По данным агентства, всего в списке значится 21 человек. Из них 14 – граждане России,семеро из которых – дети в возрасте от 2 до 15 лет.В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины, Марина Боровкова, Виталий и Ярослав Гордеевы, четыре человека с фамилией Болдыревы – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.Также в список внесены имена троих граждан Египта, троих – Индии и один мужчины, личность которого пока не установлена.27 марта у берегов Египта затонул туристический батискаф "Синдбад", на борту которого находились в том числе 45 россиян и экипаж. При крушении погибли шесть человек, из них пятеро иностранцы, еще пять человек на данный момент остаются внутри судна, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибшихМаломерное судно затонуло из-за обледенения в НовороссийскеРоссийские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно

египет

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, крушение батискафа с российскими туристами в египте, новости, батискаф, происшествия