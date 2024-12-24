https://crimea.ria.ru/20241224/rossiyskie-sudno-poterpelo-krushenie-v-sredizemnom-more---chto-izvestno-1142871959.html

Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно

Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно

В Средиземном море затонуло российское грузовое судно Ursa Major, предварительно, произошел взрыв в машинном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T09:27

2024-12-24T09:27

2024-12-24T09:28

россия

средиземное море

происшествия

новости

кораблекрушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111683/93/1116839342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_391957c96a13ea19930cf900729afb50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Средиземном море затонуло российское грузовое судно Ursa Major, предварительно, произошел взрыв в машинном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание Español.По информации СМИ, удалось спасти 14 членов экипажа, они доставлены в порт Картахены. Два человека числятся пропавшими без вести.В спасательной операции участвовали несколько судов, которые находились в том же районе. Позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Сообщается, что 12 дней назад судно вышло под российским флагом из Санкт-Петербурга и направлялось в порт Владивостока. Прибыть туда оно должно было 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море

россия

средиземное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение