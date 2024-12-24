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Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
В Средиземном море затонуло российское грузовое судно Ursa Major, предварительно, произошел взрыв в машинном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T09:27
2024-12-24T09:27
2024-12-24T09:28
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средиземное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Средиземном море затонуло российское грузовое судно Ursa Major, предварительно, произошел взрыв в машинном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание Español.По информации СМИ, удалось спасти 14 членов экипажа, они доставлены в порт Картахены. Два человека числятся пропавшими без вести.В спасательной операции участвовали несколько судов, которые находились в том же районе. Позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Сообщается, что 12 дней назад судно вышло под российским флагом из Санкт-Петербурга и направлялось в порт Владивостока. Прибыть туда оно должно было 22 января.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерамиЯхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
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россия, средиземное море, происшествия, новости, кораблекрушение
Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
Российское судно потерпело крушение между Испанией и Алжиром
09:27 24.12.2024 (обновлено: 09:28 24.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Средиземном море затонуло российское грузовое судно Ursa Major, предварительно, произошел взрыв в машинном отсеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское издание Español.
"Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) в этот понедельник после взрыва в машинном отделении" - сообщает издание.
По информации СМИ, удалось спасти 14 членов экипажа, они доставлены в порт Картахены. Два человека числятся пропавшими без вести.
В спасательной операции участвовали несколько судов, которые находились в том же районе. Позже к поискам присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Сообщается, что 12 дней назад судно вышло под российским флагом из Санкт-Петербурга и направлялось в порт Владивостока. Прибыть туда оно должно было 22 января.
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