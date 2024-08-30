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Над Калугой сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Над Калугой сбили четыре беспилотника
Над Калугой сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Над Калугой сбили четыре беспилотника
На окраине Калуги сбиты вражеские беспилотники, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T06:53
2024-08-30T07:03
калуга
беспилотник (бпла, дрон)
новости
всу (вооруженные силы украины)
пво
владислав шапша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На окраине Калуги сбиты вражеские беспилотники, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.В мае из-за падения беспилотника возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области, обошлось без пострадавших.Накануне в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Вечером того же дня еще один украинский беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.
https://crimea.ria.ru/20240828/ukrainskaya-raketa-dron-palyanitsa-voennyy-ekspert-otsenil-ugrozu-dlya-rf-1139949891.html
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калуга, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), пво, владислав шапша, россия
Над Калугой сбили четыре беспилотника

На окраине Калуги сбили четыре беспилотника - губернатор

06:53 30.08.2024 (обновлено: 07:03 30.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На окраине Калуги сбиты вражеские беспилотники, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. На местах уничтожения работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
В мае из-за падения беспилотника возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области, обошлось без пострадавших.
Накануне в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.
Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Вечером того же дня еще один украинский беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.
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