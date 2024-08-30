https://crimea.ria.ru/20240830/nad-kalugoy-sbili-chetyre-bespilotnika-1139982992.html

Над Калугой сбили четыре беспилотника

Над Калугой сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Над Калугой сбили четыре беспилотника

На окраине Калуги сбиты вражеские беспилотники, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T06:53

2024-08-30T06:53

2024-08-30T07:03

калуга

беспилотник (бпла, дрон)

новости

всу (вооруженные силы украины)

пво

владислав шапша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. На окраине Калуги сбиты вражеские беспилотники, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Воронежской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.В мае из-за падения беспилотника возгорание произошло на территории НПЗ в Калужской области, обошлось без пострадавших.Накануне в Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Утром 29 августа силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Вечером того же дня еще один украинский беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.

https://crimea.ria.ru/20240828/ukrainskaya-raketa-dron-palyanitsa-voennyy-ekspert-otsenil-ugrozu-dlya-rf-1139949891.html

калуга

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калуга, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины), пво, владислав шапша, россия