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"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ
"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024
"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ
В алуштинском поселке Партенит на Южном берегу Крыма открылась выставка трофейного оружия, которая применялась боевиками вооруженных сил Украины в зоне... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T18:32
2024-09-27T18:37
всу (вооруженные силы украины)
оружие
выставка
ялта
партенит
крым
новости крыма
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ПАРТЕНИТ, 27 сен - РИА Новости Крым. В алуштинском поселке Партенит на Южном берегу Крыма открылась выставка трофейного оружия, которая применялась боевиками вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Экспозиция под названием "Zа жизнь!" работает в поселковом доме культуры, на ее открытие пришли десятки местных жителей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. На экспозиции представлены FPV-дроны с нацистской символикой, мины "Лепесток", которые ВСУ используют против мирных жителей новых регионов России, осколки снарядов и обломки вражеских ракет, реактивные штурмовые гранаты, БПЛА самолетного типа, а также знаменитый украинский дрон "Баба-Яга". Открытие выставки приурочено ко второй годовщине воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Помимо трофейных вооружений, на экспозиции представлены фотографии, сделанные в волонтерские пунктах и на передовой в зоне СВО, элементы экипировки бойцов российской армии, шевроны подразделений ВС РФ, личные вещи участников СВО. Посетивший выставку заместитель командира батальона "БАРС-3" с позывным "Мустанг" отметил, что подразделение активно сотрудничает с волонтерами Крыма, в том числе в Партените, регулярно получает от крымчан гуманитарную помощь, за что бойцы им очень благодарны и признательны. По словам "Мустанга", бойцам батальона приходилось не раз иметь дело с представленными на экспозиции видами вооружений противника, но наши военные быстро находят способы эффективно им противостоять. "Все средства борьбы у нас имеются, мы никак не отстаем в этом плане от противника, и положительный опыт борьбы у нас есть. Раз уж они (вражеских дроны - ред.) здесь находятся, значит, мы их сбиваем. Да и сами успешно работаем своими дронам, которые ни то что не хуже, а намного лучше, чем у врага", - добавил военнослужащий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), оружие, выставка, ялта, партенит, крым, новости крыма
"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ

В Крыму открылась выставка украинской трофейной техники из зоны СВО

18:32 27.09.2024 (обновлено: 18:37 27.09.2024)
 
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ПАРТЕНИТ, 27 сен - РИА Новости Крым. В алуштинском поселке Партенит на Южном берегу Крыма открылась выставка трофейного оружия, которая применялась боевиками вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Экспозиция под названием "Zа жизнь!" работает в поселковом доме культуры, на ее открытие пришли десятки местных жителей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
На экспозиции представлены FPV-дроны с нацистской символикой, мины "Лепесток", которые ВСУ используют против мирных жителей новых регионов России, осколки снарядов и обломки вражеских ракет, реактивные штурмовые гранаты, БПЛА самолетного типа, а также знаменитый украинский дрон "Баба-Яга".
Открытие выставки приурочено ко второй годовщине воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.

"Солдаты, приезжающие за гуманитарной помощью в Крым, привозят нам самые страшные "сувениры" сегодняшнего дня из зоны боевых действий. Сотрудники Партенитского дома культуры и волонтеры по крупицам собирают такие артефакты - документальные свидетельства СВО, которые стали основой экспозиции", - рассказали организаторы мероприятия.

Помимо трофейных вооружений, на экспозиции представлены фотографии, сделанные в волонтерские пунктах и на передовой в зоне СВО, элементы экипировки бойцов российской армии, шевроны подразделений ВС РФ, личные вещи участников СВО.
Посетивший выставку заместитель командира батальона "БАРС-3" с позывным "Мустанг" отметил, что подразделение активно сотрудничает с волонтерами Крыма, в том числе в Партените, регулярно получает от крымчан гуманитарную помощь, за что бойцы им очень благодарны и признательны.
"Наш батальон воюет на передовой, настроение у наших парней всегда боевое, все ребята настроены только на победу и готовы идти вперед, но самое главное - без потерь. Психологически и эмоционально все готовы, победа будет за нами", - рассказал РИА Новости Крым замкомбата.
По словам "Мустанга", бойцам батальона приходилось не раз иметь дело с представленными на экспозиции видами вооружений противника, но наши военные быстро находят способы эффективно им противостоять.
"Все средства борьбы у нас имеются, мы никак не отстаем в этом плане от противника, и положительный опыт борьбы у нас есть. Раз уж они (вражеских дроны - ред.) здесь находятся, значит, мы их сбиваем. Да и сами успешно работаем своими дронам, которые ни то что не хуже, а намного лучше, чем у врага", - добавил военнослужащий.
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