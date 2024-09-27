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"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ

"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024

"Баба-Яга" и FPV со свастикой: в Крыму показали трофейное оружие ВСУ

В алуштинском поселке Партенит на Южном берегу Крыма открылась выставка трофейного оружия, которая применялась боевиками вооруженных сил Украины в зоне... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:32

2024-09-27T18:37

всу (вооруженные силы украины)

оружие

выставка

ялта

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крым

новости крыма

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ПАРТЕНИТ, 27 сен - РИА Новости Крым. В алуштинском поселке Партенит на Южном берегу Крыма открылась выставка трофейного оружия, которая применялась боевиками вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Экспозиция под названием "Zа жизнь!" работает в поселковом доме культуры, на ее открытие пришли десятки местных жителей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события. На экспозиции представлены FPV-дроны с нацистской символикой, мины "Лепесток", которые ВСУ используют против мирных жителей новых регионов России, осколки снарядов и обломки вражеских ракет, реактивные штурмовые гранаты, БПЛА самолетного типа, а также знаменитый украинский дрон "Баба-Яга". Открытие выставки приурочено ко второй годовщине воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Помимо трофейных вооружений, на экспозиции представлены фотографии, сделанные в волонтерские пунктах и на передовой в зоне СВО, элементы экипировки бойцов российской армии, шевроны подразделений ВС РФ, личные вещи участников СВО. Посетивший выставку заместитель командира батальона "БАРС-3" с позывным "Мустанг" отметил, что подразделение активно сотрудничает с волонтерами Крыма, в том числе в Партените, регулярно получает от крымчан гуманитарную помощь, за что бойцы им очень благодарны и признательны. По словам "Мустанга", бойцам батальона приходилось не раз иметь дело с представленными на экспозиции видами вооружений противника, но наши военные быстро находят способы эффективно им противостоять. "Все средства борьбы у нас имеются, мы никак не отстаем в этом плане от противника, и положительный опыт борьбы у нас есть. Раз уж они (вражеских дроны - ред.) здесь находятся, значит, мы их сбиваем. Да и сами успешно работаем своими дронам, которые ни то что не хуже, а намного лучше, чем у врага", - добавил военнослужащий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240920/dva-goda-vmeste-s-rossiey-v-yalte-otkrylas-vystavka-o-novykh-regionakh-1140473706.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), оружие, выставка, ялта, партенит, крым, новости крыма