https://crimea.ria.ru/20221127/psikhiatr-nazvala-neozhidannye-produkty-sposobstvuyuschie-bessonnitse-1125569902.html

Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице

Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице

Врач-психиатр назвала продукты, которые могут вызвать у человека бессонницу. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T16:56

2022-11-27T16:56

2022-11-27T16:56

общество

психология

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Врач-психиатр назвала продукты, которые могут вызвать у человека бессонницу.Как пишет NEWS.ru, Елена Николаева назвала сладкое и мучное пищей, которая может вызвать нарушения сна.По словам психиатра, сахар, мука и рис заставляют организм вырабатывать слишком большое количество инсулина, из-за которого в крови образуется адреналин, препятствующий засыпанию.Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться>>Чтобы наладить сон, рекомендует специалист, нужно отказаться или существенно снизить в рационе употребление этих продуктов и заменить их овощами, фруктами и различными легкими салатами.Николаева добавила, что нельзя называть бессонницей отсутствие желание сна. Если вы не хотите спать на протяжении суток и более, то необходимо обратиться к врачу.

https://crimea.ria.ru/20221110/kakie-priznaki-posle-probuzhdeniya-ukazyvayut-na-problemy-so-zdorovem-1125292383.html

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общество, психология, здоровье