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Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
Врач-психиатр назвала продукты, которые могут вызвать у человека бессонницу. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T16:56
2022-11-27T16:56
общество
психология
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Врач-психиатр назвала продукты, которые могут вызвать у человека бессонницу.Как пишет NEWS.ru, Елена Николаева назвала сладкое и мучное пищей, которая может вызвать нарушения сна.По словам психиатра, сахар, мука и рис заставляют организм вырабатывать слишком большое количество инсулина, из-за которого в крови образуется адреналин, препятствующий засыпанию.Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться&gt;&gt;Чтобы наладить сон, рекомендует специалист, нужно отказаться или существенно снизить в рационе употребление этих продуктов и заменить их овощами, фруктами и различными легкими салатами.Николаева добавила, что нельзя называть бессонницей отсутствие желание сна. Если вы не хотите спать на протяжении суток и более, то необходимо обратиться к врачу.
https://crimea.ria.ru/20221110/kakie-priznaki-posle-probuzhdeniya-ukazyvayut-na-problemy-so-zdorovem-1125292383.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, психология, здоровье
Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице

Из-за каких продуктов человек не может спать – мнение психиатра

16:56 27.11.2022
 
© © Fotolia/ Dan RaceБессонница
Бессонница
© © Fotolia/ Dan Race
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Врач-психиатр назвала продукты, которые могут вызвать у человека бессонницу.
Как пишет NEWS.ru, Елена Николаева назвала сладкое и мучное пищей, которая может вызвать нарушения сна.
По словам психиатра, сахар, мука и рис заставляют организм вырабатывать слишком большое количество инсулина, из-за которого в крови образуется адреналин, препятствующий засыпанию.
Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться>>
Чтобы наладить сон, рекомендует специалист, нужно отказаться или существенно снизить в рационе употребление этих продуктов и заменить их овощами, фруктами и различными легкими салатами.
Николаева добавила, что нельзя называть бессонницей отсутствие желание сна. Если вы не хотите спать на протяжении суток и более, то необходимо обратиться к врачу.
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