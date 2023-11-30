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ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет - РИА Новости Крым, 30.11.2023
ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан. Изменился и путь передачи заболевания с инъекционного на половой. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:43
2023-11-30T18:43
екатерина доценко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан. Изменился и путь передачи заболевания с инъекционного на половой. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.В свою очередь заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер отметила, что ВИЧ-инфекция "повзрослела".Еще одно существенное изменение – снижение доли инъекционного способа передачи.По мнению главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога минздрава Крыма Марины Шоренко, это обусловлено "изменением способов приема современных наркотиков".Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Крыму можно не только перед оперативным вмешательством или во время беременности, но и в рамках диспансеризации. Расширением исследований специалисты объясняют рост числа выявленных случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
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екатерина доценко, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, вич, наталья шеслер, марина шоренко
ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет

ВИЧ-инфекцию в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет

18:43 30.11.2023
 
© AFP 2017 / Farooq NeemСимвол борьбы со СПИДом в лаборатории
Символ борьбы со СПИДом в лаборатории
© AFP 2017 / Farooq Neem
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан. Изменился и путь передачи заболевания с инъекционного на половой. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.

"За последние три-пять лет существенно изменился образ ВИЧ-инфицированного пациента. Если раньше мы говорили, что это заболевание социально неблагополучной категории населения, то сейчас это вполне благополучные граждане, по внешним данным которых невозможно предположить о наличии ВИЧ-инфекции", – сказала Доценко.

В свою очередь заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер отметила, что ВИЧ-инфекция "повзрослела".

"Инфекция чаще всего выявляется у людей в возрасте 40-49 лет, – сказала Шеслер. Среди выявленных случаев в равной степени присутствуют как местные жители, так и прибывшие из других регионов страны", добавила она.

Еще одно существенное изменение – снижение доли инъекционного способа передачи.
"Мы видим тенденцию, что инъекционный путь инфицирования ВИЧ-инфекцией стал гораздо ниже – не более 25%. Несколько лет назад ситуация выглядела иначе. Но вместе с тем увеличился половой путь передачи", – продолжила Доценко.
По мнению главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога минздрава Крыма Марины Шоренко, это обусловлено "изменением способов приема современных наркотиков".

"Хотела бы обратить внимание, что в течение последних двух лет идет рост выявления гепатитов. Но что будет с этим человеком потом – никто не знает, так как есть случаи, когда на первом этапе выявляется гепатит, а через некоторое время положительный тест на ВИЧ", – предупредила Шоренко.

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Крыму можно не только перед оперативным вмешательством или во время беременности, но и в рамках диспансеризации. Расширением исследований специалисты объясняют рост числа выявленных случаев.
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Екатерина ДоценкоМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаВИЧНаталья ШеслерМарина Шоренко
 
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