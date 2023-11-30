https://crimea.ria.ru/20231130/vich-v-krymu-stali-chasche-vyyavlyat-u-blagopoluchnykh-grazhdan-starshe-40-let-1133221704.html

ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет

ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет - РИА Новости Крым, 30.11.2023

ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет

ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан. Изменился и путь передачи заболевания с инъекционного на половой. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T18:43

2023-11-30T18:43

2023-11-30T18:43

екатерина доценко

минздрав крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

вич

наталья шеслер

марина шоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан. Изменился и путь передачи заболевания с инъекционного на половой. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.В свою очередь заведующая эпидемиологическим отделом Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Шеслер отметила, что ВИЧ-инфекция "повзрослела".Еще одно существенное изменение – снижение доли инъекционного способа передачи.По мнению главного внештатного специалиста, психиатра-нарколога минздрава Крыма Марины Шоренко, это обусловлено "изменением способов приема современных наркотиков".Сдать тест на ВИЧ-инфекцию в Крыму можно не только перед оперативным вмешательством или во время беременности, но и в рамках диспансеризации. Расширением исследований специалисты объясняют рост числа выявленных случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина доценко, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, вич, наталья шеслер, марина шоренко