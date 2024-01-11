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Зачем Путин впервые полетел на Чукотку
Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Зачем Путин впервые полетел на Чукотку
Поездка президента России Владимира Путина на Чукотку, которая стала первой региональной в 2024 году, это важный сигнал российскому народу и западному... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T10:56
2024-01-11T10:56
2024-01-11T12:19
радио "спутник в крыму"
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Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - Колесниченко
Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Поездка президента России Владимира Путина на Чукотку, которая стала первой региональной в 2024 году, это важный сигнал российскому народу и западному сообществу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.10 января Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь. Этот визит стал и его первой региональной поездкой в 2024 году.Кроме того, этот визит российского лидера на Чукотку - очередное подтверждение тому, что вектор взаимодействия России перемещается в антизападную сторону. И это не только Азия, но и Дальний Восток, и крайний Север."Это действительно еще не разведанные, не полностью раскрывшиеся регионы, которые позволят еще больше раскрыть потенциал нашего российского государства", – заключил эксперт.Чукотка только один раз, в 2008 году, встречала главу российского государства, которым на тот момент был Дмитрий Медведев.В 2017 году Владимир Путин заявлял, что не побывал еще во всех регионах России и хотел бы посетить Чукотку. Тогда же российский лидер назвал этот регион перспективным направлением работы, в том числе связанным с добычей полезных ископаемых.В 2023 году Путин посетил более чем 20 регионов РФ, в том числе новые. Население Чукотского автономного округа, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, составляет 48 тысяч человек. Регион имеет морскую границу с США (через Берингов пролив с Аляской).Читайте также на РИА Новости Крым:В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиянПо объему экономики Россия является первой в Европе – ПутинБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт
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владимир путин (политик), россия, политика, общество, мнения, вадим колесниченко, внешняя политика, экономика
Зачем Путин впервые полетел на Чукотку
Поездка Путина на Чукотку является сигналом россиянам и мировому сообществу - мнение
10:56 11.01.2024 (обновлено: 12:19 11.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым
. Поездка президента России Владимира Путина на Чукотку, которая стала первой региональной в 2024 году, это важный сигнал российскому народу и западному сообществу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, зампредседателя президиума международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
10 января Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь. Этот визит стал и его первой региональной поездкой в 2024 году.
"Это сигнал мировому сообществу о том, что специальная военная операция – это не главная цель и задача для нашего российского государства. Мы ведем активную работу по развитию промышленного, производственного потенциала всей Российской Федерации, вне зависимости от того, что происходит на площадке СВО. И это сигнал российскому обществу о том, что наша страна развивается стабильно, запланированные проекты буду реализовываться и реализуются. И самое главное: финансирование всех наших программ будет проводиться в запланированных объемах, деньги в стране есть", – сказал Колесниченко.
Кроме того, этот визит российского лидера на Чукотку - очередное подтверждение тому, что вектор взаимодействия России перемещается в антизападную сторону. И это не только Азия, но и Дальний Восток, и крайний Север.
"Это действительно еще не разведанные, не полностью раскрывшиеся регионы, которые позволят еще больше раскрыть потенциал нашего российского государства", – заключил эксперт.
Чукотка только один раз, в 2008 году, встречала главу российского государства, которым на тот момент был Дмитрий Медведев.
В 2017 году Владимир Путин заявлял, что не побывал еще во всех регионах России и хотел бы посетить Чукотку. Тогда же российский лидер назвал этот регион перспективным направлением работы, в том числе связанным с добычей полезных ископаемых.
Население Чукотского автономного округа, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, составляет 48 тысяч человек. Регион имеет морскую границу с США (через Берингов пролив с Аляской).
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