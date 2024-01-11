https://crimea.ria.ru/20240111/zachem-putin-vpervye-poletel-na-chukotku-1134111219.html

Зачем Путин впервые полетел на Чукотку

Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Зачем Путин впервые полетел на Чукотку

Поездка президента России Владимира Путина на Чукотку, которая стала первой региональной в 2024 году, это важный сигнал российскому народу и западному... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T10:56

2024-01-11T10:56

2024-01-11T12:19

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

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вадим колесниченко

внешняя политика

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Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - Колесниченко Зачем Путин впервые полетел на Чукотку - Колесниченко audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Поездка президента России Владимира Путина на Чукотку, которая стала первой региональной в 2024 году, это важный сигнал российскому народу и западному сообществу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.10 января Путин впервые прилетел на Чукотку, в город Анадырь. Этот визит стал и его первой региональной поездкой в 2024 году.Кроме того, этот визит российского лидера на Чукотку - очередное подтверждение тому, что вектор взаимодействия России перемещается в антизападную сторону. И это не только Азия, но и Дальний Восток, и крайний Север."Это действительно еще не разведанные, не полностью раскрывшиеся регионы, которые позволят еще больше раскрыть потенциал нашего российского государства", – заключил эксперт.Чукотка только один раз, в 2008 году, встречала главу российского государства, которым на тот момент был Дмитрий Медведев.В 2017 году Владимир Путин заявлял, что не побывал еще во всех регионах России и хотел бы посетить Чукотку. Тогда же российский лидер назвал этот регион перспективным направлением работы, в том числе связанным с добычей полезных ископаемых.В 2023 году Путин посетил более чем 20 регионов РФ, в том числе новые. Население Чукотского автономного округа, согласно данным Всероссийской переписи 2020 года, составляет 48 тысяч человек. Регион имеет морскую границу с США (через Берингов пролив с Аляской).Читайте также на РИА Новости Крым:В поддержку Путина собрали 1,3 млн подписей россиянПо объему экономики Россия является первой в Европе – ПутинБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240103/ni-odna-problema-v-mire-ne-mozhet-byt-reshena-bez-rossii--tokaev-1133966589.html

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владимир путин (политик), россия, политика, общество, мнения, вадим колесниченко, внешняя политика, экономика