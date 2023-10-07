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Владимир Путин в Крыму - знаковые визиты российского лидера

Владимир Путин в Крыму - знаковые визиты российского лидера - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Владимир Путин в Крыму - знаковые визиты российского лидера

7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 71-й день рождения. В судьбах жителей Крыма и Севастополя глава государства сыграл РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T07:01

2023-10-07T07:01

2023-10-07T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. 7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 71-й день рождения. В судьбах жителей Крыма и Севастополя глава государства сыграл важнейшую роль, когда полуостров воссоединился с Россией.После вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ глава государства многократно посещал полуостров, принимая участие в самых знаковых событиях региона. В день рождения Владимира Путина РИА Новости Крым вспоминает его главные визиты на полуостров.Парад, туризм и погружение9 мая 2014 года впервые после вхождения Крыма в состав РФ Путин совершил поездку в Севастополь. Глава государства принял участие в торжествах, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Президент на катере объехал строй боевых кораблей ВМФ, принимавших участие в военном параде в Севастополе, и поздравил моряков с Днем Победы. Также президент наблюдал авиационную часть парада.17 августа 2015 года Владимир Путин провел в Ялте заседание Государственного совета РФ, посвященное развитию туризма в стране. Наиболее ярким моментом совещания стал диалог между главой государства и министром культуры Владимиром Мединским по поводу средств, выделенных на развитие учреждений культуры полуострова. Глава Минкультуры сообщил, что 1,6 млрд рублей были "детально расписаны до копейки" по учреждениям в сентябре 2014 года, но до Крыма они еще не дошли.18 августа 2015 года Владимир Путин принял участие в подводной экспедиции Русского географического общества исследовательского клуба "Ростов Дайв" у берегов Севастополя. На борту батискафа "C-Explorer 3" президент погрузился на глубину более 80 метров и осмотрел находящиеся на дне фрагменты кораблей, предположительно византийских, затонувших здесь приблизительно в X-XI веке. Российский президент пробыл в батискафе под водой около 40 минут.Артек, Koktebel Jazz Party и памятник императору24 июня 2017 года российский президент посетил международный детский центр "Артек". Путин принял участие в открытии седьмой смены под названием "Улыбка Саманты", посвященной визиту в "Артек" американской школьницы Саманты Смит в годы Холодной войны. Глава государства ознакомился с результатами реконструкции объектов инфраструктуры детского центра и пообщался с артековцами.Уже 20 августа 2017 года Владимир Путин стал гостем 15-го по счету международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, ежегодно проходящего в курортном поселке Коктебель под Феодосией. Российский президент вышел на сцену в перерыве между выступлениями коллективов, что стало огромным сюрпризом для зрителей.В том же году 18 ноября он снова в Крыму - открывает памятник императору Александру III, установленный в Ливадии. В приветственной речи к участникам церемонии Путин назвал Александра III выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли. Российский лидер отметил, что император всегда глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, сделал все для развития и укрепления державы, роста ее влияния и авторитета в мире.Год выборов и запуска Крымского моста18 марта 2018 года в России проходили выборы президента и празднование четырехлетия вхождения Крыма в состав РФ. За несколько дней до этой даты Путин посетил стройплощадку Крымского моста, затем отправился в новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Симферополь", оценив готовность объекта к приему пассажиров. Президент оставил первую запись в Книге почетных гостей нового аэровокзала. "Поздравляю с окончанием строительства! Спасибо!", — написал глава государства. А 18 числа приехал в Севастополь и принял участие в праздничном митинге-концерте на площади Нахимова по случаю четырехлетия вхождения Крыма в состав России.15 мая 2018 года российский лидер торжественно открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За рулем "КамАЗа" Путин возглавил колонну строительной техники, которая первой проехала по транспортному переходу. Перед началом движения, снимая грузовик с ручного тормоза, Путин произнес: "Поехали!".Пять лет со дня Воссоединения18 марта 2019 года, в день пятилетия присоединения Крыма к России Владимир Путин в Симферополе провел встречу с представителями общественности РК и Севастополя. Президент ответил на многие интересующие жителей полуострова вопросы, в том числе о росте цен, водо- и энергоснабжении региона, ситуации в крымском здравоохранении и туристической отрасли и многом другом.Также в рамках визита глава государства ввел в эксплуатацию Таврическую и Балаклавскую ТЭС и побывал на Малаховом кургане в Севастополе, а еще посетил праздничный концерт на площади Ленина в крымской столице. 10 августа 2019-го президент посетил 10-е юбилейное байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" на горе Гасфорта в Севастополе. Он приехал на концертную площадку в кожаной куртке за рулем мотоцикла "Урал". В "коляске" сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а на пассажирском месте — тогда еще врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент отметил, что байк-шоу "Ночных волков" – "очень хорошее начинание, которое сплачивает и любителей техники, любителей мотоциклов и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей родине".В том же году 23 декабря президент России открыл железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России по Крымскому мосту. Таврида, снова Крымский мост и школа искусств в Севастополе27 августа 2020 года президент России Владимир Путин проехал по трассе "Таврида", открыв главную магистраль полуострова. Он был за рулем президентского "Ауруса". В ходе мероприятия Путин заявил, что на новой трассе нужно сделать больше съездов, чтобы туристам было комфортнее перемещаться по "Тавриде". Следующий визит президента в Крым состоялся в 2022 году, когда после украинского теракта на Крымском мосту российские мостостроители в кратчайшие сроки восстановили транспортный переход. 5 декабря президент России за рулем проехал по восстановленной части моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. А 17 марта 2023 года Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центра "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители. "Такой школы искусств, наверное, нет во всей России – и по красоте, и по возможностям. И возможности здесь будут действительно уникальные, потому что сюда будут приезжать деятели искусств самых разных направлений со всей России и будут обучать крымских детей", – сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОПутин устроил США сюрприз с КрымомПутин не уйдет из Крыма – Эрдоган

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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