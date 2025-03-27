Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг глава государства прилетел в Мурманск с рабочей поездкой и провел совещание по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
"Здесь, в Арктике перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики", - сказал Путин.
По слова м президента, необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.
"Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства.
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