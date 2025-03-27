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Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики
Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T18:16
2025-03-27T18:16
арктика
владимир путин (политик)
новости
россия
политика
северный морской путь
мурманск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.В четверг глава государства прилетел в Мурманск с рабочей поездкой и провел совещание по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.По слова м президента, необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера."Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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арктика, владимир путин (политик), новости, россия, политика, северный морской путь, мурманск
Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики

Путин заявил о масштабных задачах по развитию Арктики

18:16 27.03.2025
 
© РИА Новости . Николай ЗайцевАтомный ледокол "Арктика"
Атомный ледокол Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Николай Зайцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.
В четверг глава государства прилетел в Мурманск с рабочей поездкой и провел совещание по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
"Здесь, в Арктике перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики и бизнеса, с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики", - сказал Путин.
По слова м президента, необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.
"Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства.
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АрктикаВладимир Путин (политик)НовостиРоссияПолитикаСеверный морской путьМурманск
 
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