https://crimea.ria.ru/20250327/putin-pered-rossiey-stoyat-masshtabnye-zadachi-po-razvitiyu-arktiki-1145280249.html

Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики

Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Путин: перед Россией стоят масштабные задачи по развитию Арктики

Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T18:16

2025-03-27T18:16

2025-03-27T18:16

арктика

владимир путин (политик)

новости

россия

политика

северный морской путь

мурманск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, заявил президент России Владимир Путин.В четверг глава государства прилетел в Мурманск с рабочей поездкой и провел совещание по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.По слова м президента, необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера."Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно", - сказал глава государства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20210521/V-Krymu-planiruyut-postroit-ledokoly-dlya-Severnogo-morskogo-puti-1119599811.html

арктика

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мурманск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, владимир путин (политик), новости, россия, политика, северный морской путь, мурманск