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В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.03.2024
В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов
В Керчи до конца года появился новый ледовый каток для детей, на котором смогут заниматься 1300 человек, в том числе за счет бюджета. Об этом после встречи с... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T21:35
2024-03-11T21:35
крым
сергей аксенов
илья авербух
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спорт
ледовый каток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Керчи до конца года появился новый ледовый каток для детей, на котором смогут заниматься 1300 человек, в том числе за счет бюджета. Об этом после встречи с заслуженным мастером спорта, руководителем Спортивной школы зимних видов спорта "Наследие" Ильей Авербухом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов также отметил, что уже построенные благодаря инициативе Авербуха в Симферополе и селе Уютное Сакском районе ледовые катки посещают на бесплатной основе 800 детей, действует ночная хоккейная лига.В ноябре на полях международной выставки-форума "Россия" в Москве Илья Авербух рассказал, что в ближайшее время планируется приступить к строительству большого, на два ледовых поля, катка в Симферополе. Такой же тренировочный центр появится и в Керчи. По словам спортсмена, крымские дети, которые тренируются в этих центрах, уже показали достойные результаты, в том числе попали в финальный топ турнира "Золотая шайба". А фигуристы выполнили очень высокие разряды, выступая на внутрироссийских, региональных соревнованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахАвербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, илья авербух, керчь, спорт, ледовый каток, дети, общество, новости крыма
В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов

В Керчи до конца года построят новый ледовый каток – Сергей Аксенов

21:35 11.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Архивное фото
Фигурное катание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Керчи до конца года появился новый ледовый каток для детей, на котором смогут заниматься 1300 человек, в том числе за счет бюджета. Об этом после встречи с заслуженным мастером спорта, руководителем Спортивной школы зимних видов спорта "Наследие" Ильей Авербухом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение о строительстве нового ледового катка в Керчи до конца года, где будут заниматься порядка 1 300 человек, в том числе 500 детей за счет бюджета. Воспитанники школы зимних видов спорта уже сейчас показывают хорошие результаты: выступают и выигрывают на чемпионатах России по фигурному катанию", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что уже построенные благодаря инициативе Авербуха в Симферополе и селе Уютное Сакском районе ледовые катки посещают на бесплатной основе 800 детей, действует ночная хоккейная лига.
В ноябре на полях международной выставки-форума "Россия" в Москве Илья Авербух рассказал, что в ближайшее время планируется приступить к строительству большого, на два ледовых поля, катка в Симферополе. Такой же тренировочный центр появится и в Керчи. По словам спортсмена, крымские дети, которые тренируются в этих центрах, уже показали достойные результаты, в том числе попали в финальный топ турнира "Золотая шайба". А фигуристы выполнили очень высокие разряды, выступая на внутрироссийских, региональных соревнованиях.
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КрымСергей АксеновИлья АвербухКерчьСпортЛедовый катокдетиОбществоНовости Крыма
 
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