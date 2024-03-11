https://crimea.ria.ru/20240311/v-kerchi-postroyat-novyy-ledovyy-katok--aksenov-1135568590.html

В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов

В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.03.2024

В Керчи построят новый ледовый каток – Аксенов

В Керчи до конца года появился новый ледовый каток для детей, на котором смогут заниматься 1300 человек, в том числе за счет бюджета. Об этом после встречи с... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T21:35

2024-03-11T21:35

2024-03-11T21:35

крым

сергей аксенов

илья авербух

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Керчи до конца года появился новый ледовый каток для детей, на котором смогут заниматься 1300 человек, в том числе за счет бюджета. Об этом после встречи с заслуженным мастером спорта, руководителем Спортивной школы зимних видов спорта "Наследие" Ильей Авербухом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов также отметил, что уже построенные благодаря инициативе Авербуха в Симферополе и селе Уютное Сакском районе ледовые катки посещают на бесплатной основе 800 детей, действует ночная хоккейная лига.В ноябре на полях международной выставки-форума "Россия" в Москве Илья Авербух рассказал, что в ближайшее время планируется приступить к строительству большого, на два ледовых поля, катка в Симферополе. Такой же тренировочный центр появится и в Керчи. По словам спортсмена, крымские дети, которые тренируются в этих центрах, уже показали достойные результаты, в том числе попали в финальный топ турнира "Золотая шайба". А фигуристы выполнили очень высокие разряды, выступая на внутрироссийских, региональных соревнованиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонахАвербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, илья авербух, керчь, спорт, ледовый каток, дети, общество, новости крыма