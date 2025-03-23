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Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе
Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе
Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T11:31
2025-03-23T11:31
севастополь
новости севастополя
ледовый каток
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения, уточнили в кабмине.Работа идет в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуПод Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
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севастополь, новости севастополя, ледовый каток, крым, новости крыма, правительство россии
Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе

Правительство России выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе

11:31 23.03.2025
 
Строительные работы
Строительные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.
"На завершение строительства крытого катка с искусственным льдом, который возводится в Севастополе на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, выделено 288,8 млн рублей. Средства выделены из резервного фонд правительства", – сказано в сообщении.
В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения, уточнили в кабмине.
Работа идет в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
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СевастопольНовости СевастополяЛедовый катокКрымНовости КрымаПравительство России
 
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