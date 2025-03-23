https://crimea.ria.ru/20250323/kabmin-rf-vydelil-pochti-300-mln-rubley-na-dostroyku-katka-v-sevastopole-1145160282.html

Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе

Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе

Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T11:31

2025-03-23T11:31

2025-03-23T11:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения, уточнили в кабмине.Работа идет в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуПод Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, ледовый каток, крым, новости крыма, правительство россии