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Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе
Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе
Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T11:31
2025-03-23T11:31
2025-03-23T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка в Севастополе профинансирует Правительство России за счет средств резервного фонда. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте кабмина.В 2025 году сделают внутреннюю отделку, фасад, установят системы охлаждения ледового поля, смонтируют водопровод и канализацию, и систему освещения, уточнили в кабмине.Работа идет в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуПод Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
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Кабмин РФ выделил почти 300 млн рублей на достройку катка в Севастополе
Правительство России выделило 288 млн рублей на достройку крытого катка в Севастополе