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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T11:41
2025-01-24T11:41
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава.И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи – это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи начался ремонт Центрального стадионаВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

В Керчи завершено возведение ледового комплекса

11:41 24.01.2025
 
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Коньки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава.
"Возведение ледового комплекса завершено. Дети уже занимаются. Идут сухие тренировки - без коньков. Лед зальем в марте", - сообщил он.
И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.
Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи – это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.
В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.
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