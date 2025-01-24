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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T11:41
2025-01-24T11:41
2025-01-24T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава.И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи – это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи начался ремонт Центрального стадионаВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
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Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки
В Керчи завершено возведение ледового комплекса