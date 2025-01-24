https://crimea.ria.ru/20250124/vozvedenie-ledovogo-kompleksa-v-kerchi-zaversheno-kogda-nachnut-trenirovki-1143619223.html

Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Возведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировки

Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T11:41

2025-01-24T11:41

2025-01-24T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава.И уточнил, что административно-бытовой комплекс будет полностью готов 15 февраля. Благоустройство территории с высадкой растений запланировано на март.Ранее Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. По его словам, построить ледовый дворец в Керчи – это было стратегическое решение главы Крыма Сергея Аксенова.В марте прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов после встречи Ильей Авербухом сообщил, что в Керчи появится новый ледовый каток, на котором за счет бюджета смогут заниматься 500 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи начался ремонт Центрального стадионаВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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