В Керчи начался ремонт Центрального стадиона
На ремонт стадиона в Керчи выделили более 400 миллионов рублей
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Всего на ремонт выделено более 400 миллионов рублей из бюджета Республики Крым. В эти дни подрядчик завозит стройматериалы, оборудует строительный городок и выполняет демонтажные работы", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации мэра города, планируется заменить систему водоснабжения и водоотведения, сети наружного освещения и частично ливневой канализации.
Также будут укреплены конструкции, отремонтированы фасады, кровля, водостоки трибун, заменены стекла и сидения.
Предусмотрена замена покрытия беговых дорожек: принято решение вместо рулонного покрытия использовать наливное, чтобы продлить срок их службы.
"В разных кружках Детско-юношеского клуба физической подготовки занимается более 1200 детей разных возрастов по 11 видам спорта. Ремонт спортивного комплекса будет организован так, чтобы работы не помешали занятиям, тренировочный процесс прерываться не будет", – подчеркнул Олег Каторгин.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
1 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
2 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
3 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
4 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
5 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
6 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
2 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
3 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
4 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
5 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
6 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
О предстоящем ремонте главного стадиона Керчи мэр города рассказал РИА Новости Крым в конце прошлого года.
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