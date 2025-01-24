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В Керчи начался ремонт Центрального стадиона - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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В Керчи начался ремонт Центрального стадиона
В Керчи начался ремонт Центрального стадиона - РИА Новости Крым, 24.01.2025
В Керчи начался ремонт Центрального стадиона
В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Кроме того, по информации мэра города, планируется заменить систему водоснабжения и водоотведения, сети наружного освещения и частично ливневой канализации.Также будут укреплены конструкции, отремонтированы фасады, кровля, водостоки трибун, заменены стекла и сидения.Предусмотрена замена покрытия беговых дорожек: принято решение вместо рулонного покрытия использовать наливное, чтобы продлить срок их службы.О предстоящем ремонте главного стадиона Керчи мэр города рассказал РИА Новости Крым в конце прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииМэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости Крым
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керчь, олег каторгин, новости крыма, крым, спорт, городская среда, благоустройство, общество
В Керчи начался ремонт Центрального стадиона

На ремонт стадиона в Керчи выделили более 400 миллионов рублей

08:43 24.01.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

"Всего на ремонт выделено более 400 миллионов рублей из бюджета Республики Крым. В эти дни подрядчик завозит стройматериалы, оборудует строительный городок и выполняет демонтажные работы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации мэра города, планируется заменить систему водоснабжения и водоотведения, сети наружного освещения и частично ливневой канализации.
Также будут укреплены конструкции, отремонтированы фасады, кровля, водостоки трибун, заменены стекла и сидения.
Предусмотрена замена покрытия беговых дорожек: принято решение вместо рулонного покрытия использовать наливное, чтобы продлить срок их службы.

"В разных кружках Детско-юношеского клуба физической подготовки занимается более 1200 детей разных возрастов по 11 видам спорта. Ремонт спортивного комплекса будет организован так, чтобы работы не помешали занятиям, тренировочный процесс прерываться не будет", – подчеркнул Олег Каторгин.

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
1 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
2 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
3 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
4 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
5 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
6 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
2 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
3 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
4 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
5 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
6 из 6
В Керчи стартовали работы по ремонту стадиона им. 50-летия Октября
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
О предстоящем ремонте главного стадиона Керчи мэр города рассказал РИА Новости Крым в конце прошлого года.
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