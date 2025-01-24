https://crimea.ria.ru/20250124/v-kerchi-nachalsya-remont-tsentralnogo-stadiona-1143601749.html

В Керчи начался ремонт Центрального стадиона

В Керчи начался ремонт Центрального стадиона - РИА Новости Крым, 24.01.2025

В Керчи начался ремонт Центрального стадиона

В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T08:43

2025-01-24T08:43

2025-01-24T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Керчи начался ремонт стадиона им. 50-летия Октября. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Кроме того, по информации мэра города, планируется заменить систему водоснабжения и водоотведения, сети наружного освещения и частично ливневой канализации.Также будут укреплены конструкции, отремонтированы фасады, кровля, водостоки трибун, заменены стекла и сидения.Предусмотрена замена покрытия беговых дорожек: принято решение вместо рулонного покрытия использовать наливное, чтобы продлить срок их службы.О предстоящем ремонте главного стадиона Керчи мэр города рассказал РИА Новости Крым в конце прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииМэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости Крым

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2025

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керчь, олег каторгин, новости крыма, крым, спорт, городская среда, благоустройство, общество