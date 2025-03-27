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Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах" - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах"
Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах" - РИА Новости Крым, 27.03.2025
Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах"
Тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, слова президента Франции Эммануэля Макрона выглядят как блеф. Такое мнение РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T19:31
2025-03-27T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, слова президента Франции Эммануэля Макрона выглядят как блеф. Такое мнение РИА Новости Крым высказал Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.Сушенцов ответил, что сейчас европейцы "немного сбавили обороты" и стали рассуждать о том, что гипотетические "миротворцы" будут дислоцированы на границе Украины, а не на ее территории. Однако заметно, что лидеры стран Европы, по словам политолога, находятся в большом замешательстве и не понимают, как можно подчеркнуть свою субъектность в переговорах по Украине иначе, кроме как попытками угрожать вводом войск.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "миротворческие" силы, которые Евросоюз планирует направить на Украину, будут способны дать решительный "военный ответ" в случае атаки на них. При этом он заверил, что в случае отправки в зону украинского конфликта западные военные не будут дислоцироваться на линии фронта, а также намерены делать все возможное, чтобы не допускать столкновений с российской армией.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа хочет разместить своих военных вдоль ДнепраОтправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – МедведевВведет ли Европа войска на Украину – мнение
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мнения, россия, украина, франция, эммануэль макрон, европа, видео
Что стоит за словами Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах"

Угрозы Макрона о готовых воевать на Украине "миротворцах" выглядит как блеф – политолог

19:31 27.03.2025 (обновлено: 20:13 27.03.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Тема европейских "миротворцев" на Украине абсолютно бесперспективна, слова президента Франции Эммануэля Макрона выглядят как блеф. Такое мнение РИА Новости Крым высказал Декан факультета международных отношений МГИМО, член научного совета при Совете безопасности России Андрей Сушенцов в кулуарах Международного научно-дипломатического конгресса, открывшегося в четверг в Ливадийском дворце в Ялте.

"Тема абсолютно бесперспективная. Европейцы это осознают. Их заявления звучат очень воинственно и громко, поскольку они осознают, что отвечать за последствия этих слов не будет необходимости. Россия никогда не примет никакой натовский контингент на территории Украины. Специальная военная операция началась в том числе для того, чтобы сил НАТО не было на Украине. Поэтому это исключено", – сказал эксперт.

Сушенцов ответил, что сейчас европейцы "немного сбавили обороты" и стали рассуждать о том, что гипотетические "миротворцы" будут дислоцированы на границе Украины, а не на ее территории. Однако заметно, что лидеры стран Европы, по словам политолога, находятся в большом замешательстве и не понимают, как можно подчеркнуть свою субъектность в переговорах по Украине иначе, кроме как попытками угрожать вводом войск.

"Это выглядит в значительной степени как блеф. Общественное мнение в европейских странах выступает за переговоры и против продолжения войны. Откровенно говоря, ни Макрон, ни руководители других европейских стран, которые эту тему активно поддерживают, не пользуются большой поддержкой в своих странах", – добавил декан МГИМО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "миротворческие" силы, которые Евросоюз планирует направить на Украину, будут способны дать решительный "военный ответ" в случае атаки на них. При этом он заверил, что в случае отправки в зону украинского конфликта западные военные не будут дислоцироваться на линии фронта, а также намерены делать все возможное, чтобы не допускать столкновений с российской армией.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Информационными партнерами Конгресса выступают сайт РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
Другие партнеры мероприятия: МГИМО МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Комиссия Всемирного русского народного собора по связям с международными организациями и соотечественниками, проживающими за рубежом, Институт международных политических и экономических стратегий.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронЕвропа
 
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