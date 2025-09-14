https://crimea.ria.ru/20250914/landshaftnyy-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-kerchi-1149442632.html

Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи

Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи

В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T16:27

2025-09-14T16:27

2025-09-14T16:37

керчь

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.На месте работают сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда и волонтеры, проинформировали в МЧС. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар