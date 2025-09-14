https://crimea.ria.ru/20250914/landshaftnyy-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-kerchi-1149442632.html
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T16:27
2025-09-14T16:27
2025-09-14T16:37
керчь
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.На месте работают сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда и волонтеры, проинформировали в МЧС. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edcc64b23651577b17a3e4264925a49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
В Керчи разгорелся ландшафтный пожар в тысячу "квадратов"
16:27 14.09.2025 (обновлено: 16:37 14.09.2025)