Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи - РИА Новости Крым, 14.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250914/landshaftnyy-pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-kerchi-1149442632.html
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи
В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T16:27
2025-09-14T16:37
керчь
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142432965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51585b34899d917952ffafd40be0e7c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.На месте работают сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда и волонтеры, проинформировали в МЧС. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
керчь
керчь, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, происшествия, пожар
Ландшафтный пожар в тысячу "квадратов" тушат в Керчи

В Керчи разгорелся ландшафтный пожар в тысячу "квадратов"

16:27 14.09.2025 (обновлено: 16:37 14.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный возле машины
Пожарный возле машины - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Керчи тушат ландшафтный пожар на тысяче квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Огнеборцы МЧС России тушат ландшафтный пожар в ГО Керчь на шоссе Героев Сталинграда. Предварительная площадь 1000 квадратных метров", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда и волонтеры, проинформировали в МЧС. Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 20 человек и шесть единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КерчьГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПроисшествияПожар
 
