Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Под Севастополем силы МЧС России тушат пожар в районе села Штурмового. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T13:30
2025-09-14T13:30
2025-09-14T13:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Севастополем силы МЧС России тушат пожар в районе села Штурмового. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.Всего к ликвидации возгорания привлечены 69 человек и 13 единиц техники. По оперативной информации МЧС, площадь пожара составляет два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
13:30 14.09.2025 (обновлено: 13:37 14.09.2025)