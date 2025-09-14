Рейтинг@Mail.ru
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем
Под Севастополем силы МЧС России тушат пожар в районе села Штурмового. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.
2025-09-14T13:30
2025-09-14T13:37
мчс севастополя
новости севастополя
севастополь
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134883120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5825b2eff7b78695c628c4b0012bd8ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Севастополем силы МЧС России тушат пожар в районе села Штурмового. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.Всего к ликвидации возгорания привлечены 69 человек и 13 единиц техники. По оперативной информации МЧС, площадь пожара составляет два гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Пожар разгорелся в районе села Штурмового под Севастополем

Под Севастополем разгорелся пожар в районе села Штурмового на площади два гектара

13:30 14.09.2025 (обновлено: 13:37 14.09.2025)
 
© Главное управление МЧС России по городу СевастополюПожарная машина
Пожарная машина
© Главное управление МЧС России по городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Под Севастополем силы МЧС России тушат пожар в районе села Штурмового. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Севастополю.
"Горит растительность. На месте работают силы МЧС России, Спасательной службы города, Лесхоза, флота, Севавтодора", – проинформировали спасатели.
Всего к ликвидации возгорания привлечены 69 человек и 13 единиц техники. По оперативной информации МЧС, площадь пожара составляет два гектара.
Лесной пожар в Крыму
09:43
Экстренное предупреждение: в Крыму опасная погода
 
МЧС СевастополяНовости СевастополяСевастопольПроисшествияПожар
 
