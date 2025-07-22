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Каждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

Каждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Каждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

Добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым" зафиксировал рост числа заявок на розыск людей в июле 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-22T06:04

2025-07-22T06:04

2025-07-21T22:25

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Добровольческий поисково-спасательный отряд "Поиск Крым" зафиксировал рост числа заявок на розыск людей в июле 2025 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель объединения Иван Зуянов.По его словам, к середине месяца уже поступило 27 обращений. 20 человек найдены живыми, один погиб, еще шестерых продолжают искать.Зуянов рассказал, что главными причинами всплеска обращений летом становятся увеличение числа туристов в регионе, дети, оставленные без присмотра в период каникул, пожилые люди с проблемами памяти, а также ограниченная доступность GPS и связи в природной местности.Работа в лесах и горах – отдельный сложный случай. По словам Зуянова, в таких условиях мешают слабый сигнал связи и перебои в работе GPS, что особенно опасно для пожилых людей. Руководитель добровольцев советует использовать простые GPS-трекеры, вшитые в одежду, и не полагаться исключительно на технологии.В случае нахождения неизвестного человека отряд применяет так называемый "обратный поиск" – идентификация человека и установление его родных. Один из последних таких случаев завершился удачно: прохожие обратили внимание на пожилого мужчину с дезориентированным поведением, вызвали полицию, и уже позже выяснилось, что его искали."Поиск Крым" также проводит просветительскую работу с детьми и подростками в школах и лагерях, напоминая об алгоритмах поведения при потере ориентации.Он также попросил всех быть внимательнее в транспорте и общественных местах – поднять глаза от телефона и вовремя заметить ребенка, бабушку или любого другого человека, нуждающегося в помощи.В мае сообщалось, что спасатели и волонтеры в течение восьми часов искали мужчину с ребенком, потерявшихся в горно-лесной зоне Симферопольского района. Ситуация осложнялась также тем, что телефонная связь с пропавшим мужчиной отсутствовала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год пропали более 300 детейСемья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под ЯлтойПошел посмотреть лошадей и заблудился: в Крыму спасли 10-летнего мальчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, иван зуянов, крым-поиск, новости крыма, безопасность, поиск людей