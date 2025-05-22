https://crimea.ria.ru/20250522/v-krymu-za-god-propali-bolee-300-detey-1146629109.html
В Крыму за год пропали более 300 детей
В Крыму за год пропали более 300 детей - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Крыму за год пропали более 300 детей
В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила старший... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T16:04
2025-05-22T16:04
2025-05-22T16:05
дети
крым
мвд по республике крым
общество
происшествия
новости крыма
волонтеры
волонтеры крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477759_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d884667f00d078fd0f2b6a2a1e9d5f1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елена Горгадзе.По словам Горгадзе, большая часть пропавших детей – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Старший инспектор отметила, что заявления о пропаже ребенка правоохранители принимают и регистрируют незамедлительно и сразу начинают поиски. Поэтому родителям пропавших детей не стоит полагаться только на свои силы, а сразу обращаться в полицию.Она добавила, что в большинстве случаев детей находят в течение суток.В поиске пропавших людей, в том числе несовершеннолетних, правоохранителям помогают волонтеры. Поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" функционирует в республике только два месяца, но за это время уже найдены 34 ребенка, рассказал руководитель организации Иван Зуянов.По его словам, на данный момент отряд насчитывает 200 человек, и его численность постоянно растет. Волонтеры круглосуточно принимают заявки на поиск без вести пропавших людей, независимо от их возраста, и работает на безвозмездной основе.В поиске пропавших несовершеннолетних в Крыму принимают участие и специалисты в сфере информационных технологий. Центр мониторинга интернета при крымском "Доме молодежи" входит в структуру Госкомитета молодежной политики республики.По словам начальника центра Станислава Хроменкова, эксперты организации анализируют круг общения пропавших, их подписки и публикации в соцсетях, реакции на те или иные посты. Этот "цифровой след", по словам специалиста, является серьезным подспорьем в поиске пропавших подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240525/skolko-detey-teryayutsya-v-krymu-i-kak-ikh-ischut-1137521279.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477759_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2aeea6ad16973e863afee3c3ace4d706.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, крым, мвд по республике крым, общество, происшествия, новости крыма, волонтеры, волонтеры крыма
В Крыму за год пропали более 300 детей
В Крыму за прошлый год пропали более 300 детей – пятерых из них нашли погибшими
16:04 22.05.2025 (обновлено: 16:05 22.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елена Горгадзе.
"За 2024 год по Республике Крым зарегистрировано более 200 сообщений о розыске несовершеннолетних и свыше 300 заявлений, о том, что детки могут уходить не по одному, а группами… Поиски пятерых несовершеннолетних – с плачевным исходом", – сказала она.
По словам Горгадзе, большая часть пропавших детей – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.
Старший инспектор отметила, что заявления о пропаже ребенка правоохранители принимают и регистрируют незамедлительно и сразу начинают поиски. Поэтому родителям пропавших детей не стоит полагаться только на свои силы, а сразу обращаться в полицию.
"Бывает так, что родители сами пытаются найти ребенка, затягивают с обращением в полицию, приходят уже ночью или на следующий день. В случаях пропажи детей тянуть с обращением в МВД ни в коем случае нельзя", - призвала Горгадзе.
Она добавила, что в большинстве случаев детей находят в течение суток.
В поиске пропавших людей, в том числе несовершеннолетних, правоохранителям помогают волонтеры. Поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" функционирует в республике только два месяца, но за это время уже найдены 34 ребенка, рассказал руководитель организации Иван Зуянов.
По его словам, на данный момент отряд насчитывает 200 человек, и его численность постоянно растет. Волонтеры круглосуточно принимают заявки на поиск без вести пропавших людей, независимо от их возраста, и работает на безвозмездной основе.
В поиске пропавших несовершеннолетних в Крыму принимают участие и специалисты в сфере информационных технологий. Центр мониторинга интернета при крымском "Доме молодежи" входит в структуру Госкомитета молодежной политики республики.
По словам начальника центра Станислава Хроменкова, эксперты организации анализируют круг общения пропавших, их подписки и публикации в соцсетях, реакции на те или иные посты. Этот "цифровой след", по словам специалиста, является серьезным подспорьем в поиске пропавших подростков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.