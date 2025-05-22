https://crimea.ria.ru/20250522/v-krymu-za-god-propali-bolee-300-detey-1146629109.html

В Крыму за год пропали более 300 детей

В Крыму за год пропали более 300 детей - РИА Новости Крым, 22.05.2025

В Крыму за год пропали более 300 детей

В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила старший... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T16:04

2025-05-22T16:04

2025-05-22T16:05

дети

крым

мвд по республике крым

общество

происшествия

новости крыма

волонтеры

волонтеры крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477759_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d884667f00d078fd0f2b6a2a1e9d5f1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму за прошлый год зарегистрировано более 300 заявлений о пропаже детей, погибшими нашли пятерых. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила старший инспектор по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым Елена Горгадзе.По словам Горгадзе, большая часть пропавших детей – это 14-15-летние подростки, которые ушли из дома из-за бытовых конфликтов с родителями, буллинга в школе и других проблем. По статистике, 53% пропавших – мальчики, 47% – девочки.Старший инспектор отметила, что заявления о пропаже ребенка правоохранители принимают и регистрируют незамедлительно и сразу начинают поиски. Поэтому родителям пропавших детей не стоит полагаться только на свои силы, а сразу обращаться в полицию.Она добавила, что в большинстве случаев детей находят в течение суток.В поиске пропавших людей, в том числе несовершеннолетних, правоохранителям помогают волонтеры. Поисково-спасательный отряд "ПоискКрым" функционирует в республике только два месяца, но за это время уже найдены 34 ребенка, рассказал руководитель организации Иван Зуянов.По его словам, на данный момент отряд насчитывает 200 человек, и его численность постоянно растет. Волонтеры круглосуточно принимают заявки на поиск без вести пропавших людей, независимо от их возраста, и работает на безвозмездной основе.В поиске пропавших несовершеннолетних в Крыму принимают участие и специалисты в сфере информационных технологий. Центр мониторинга интернета при крымском "Доме молодежи" входит в структуру Госкомитета молодежной политики республики.По словам начальника центра Станислава Хроменкова, эксперты организации анализируют круг общения пропавших, их подписки и публикации в соцсетях, реакции на те или иные посты. Этот "цифровой след", по словам специалиста, является серьезным подспорьем в поиске пропавших подростков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240525/skolko-detey-teryayutsya-v-krymu-i-kak-ikh-ischut-1137521279.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, крым, мвд по республике крым, общество, происшествия, новости крыма, волонтеры, волонтеры крыма