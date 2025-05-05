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В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка
В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка
Спасатели и волонтеры в течение восьми часов искали мужчину с ребенком, потерявшихся в горно-лесной зоне Симферопольского района. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T11:40
2025-05-05T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Спасатели и волонтеры в течение восьми часов искали мужчину с ребенком, потерявшихся в горно-лесной зоне Симферопольского района. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Информация о потерявшихся в районе села Константиновка мужчине и несовершеннолетнем ребенке поступила на пульт спасателей в половине первого ночи в понедельник. Ситуация осложнялась также тем, что телефонная связь с пропавшим мужчиной отсутствовала."После уточнения первичной информации четыре спасателя Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму, МВД и волонтеры выехали в предполагаемый р-н поиска", - говорится в сообщении. Поисковые работы велись не только на авто, но и в пешем порядке. Позже в район поиска выдвинулись еще 15 сотрудников из аварийно-спасательных отрядов – Бахчисарайского и Симферопольского.Всего в поисках участвовали 19 специалистов от аварийно-спасательной службы.Ранее женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, их отыскали спасатели. В сентябре в районе села Подгорное под Севастополем на базе отдыха пропал 3-летний мальчик, его спасатели вынесли из леса на руках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто теряется в Крыму, где и почемуПочему летом в Крыму теряется больше людей и как их ищутВ лесу под Бахчисараем спасли мужчину с собакой
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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крым, происшествия, новости крыма, "крым-спас", мчс крыма, горы крыма, безопасность
В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка

В Крыму спасатели 8 часов искали потерявшихся в лесу мужчину и ребенка

11:40 05.05.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Симферопольском районе спасатели 8 часов искали мужчину с ребёнком в горно-лесной зоне
В Симферопольском районе спасатели 8 часов искали мужчину с ребёнком в горно-лесной зоне
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Спасатели и волонтеры в течение восьми часов искали мужчину с ребенком, потерявшихся в горно-лесной зоне Симферопольского района. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
Информация о потерявшихся в районе села Константиновка мужчине и несовершеннолетнем ребенке поступила на пульт спасателей в половине первого ночи в понедельник. Ситуация осложнялась также тем, что телефонная связь с пропавшим мужчиной отсутствовала.
"После уточнения первичной информации четыре спасателя Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму, МВД и волонтеры выехали в предполагаемый р-н поиска", - говорится в сообщении.
Поисковые работы велись не только на авто, но и в пешем порядке. Позже в район поиска выдвинулись еще 15 сотрудников из аварийно-спасательных отрядов – Бахчисарайского и Симферопольского.
"В результате в 8:25 мужчину с ребенком обнаружили в районе горного массива Гапка. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в ведомстве
Всего в поисках участвовали 19 специалистов от аварийно-спасательной службы.
Ранее женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, их отыскали спасатели. В сентябре в районе села Подгорное под Севастополем на базе отдыха пропал 3-летний мальчик, его спасатели вынесли из леса на руках.
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