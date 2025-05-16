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Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T10:18

2025-05-16T10:18

2025-05-16T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма.Туристы из Мурманска – женщина с тремя детьми – заблудились в лесу, сбившись с туристической тропы и оказавшись на труднодоступном участке.Отправляясь в горы и лес, необходимо тщательно изучить маршрут, не стоит сокращать путь в ущерб безопасности, а также переоценивать свои физические возможности, предупредили в МЧС Республики Крым.Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека упали в 15-метровый овраг в ПартенитеПо шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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