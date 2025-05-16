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Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой
Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой
Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T10:18
2025-05-16T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма.Туристы из Мурманска – женщина с тремя детьми – заблудились в лесу, сбившись с туристической тропы и оказавшись на труднодоступном участке.Отправляясь в горы и лес, необходимо тщательно изучить маршрут, не стоит сокращать путь в ущерб безопасности, а также переоценивать свои физические возможности, предупредили в МЧС Республики Крым.Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека упали в 15-метровый овраг в ПартенитеПо шоссе императоров сквозь лес: экскурсия по нацпарку "Крымский"В Крыму спасатели 15 часов несли по горам раненую туристку
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, новости крыма, "крым-спас", мчс крыма, происшествия, ялта
Семья с тремя детьми из Мурманска застряла на скальном склоне под Ялтой

В Крыму спасатели эвакуировали из урочища Уч-Кош заблудившуюся туристку с тремя детьми

10:18 16.05.2025 (обновлено: 11:46 16.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Троих детей и сопровождавшую их женщину эвакуировали с крутого скально-осыпного склона в урочище Уч-Кош под Ялтой. Об этом сообщали в пресс-службе МЧС Крыма.
Туристы из Мурманска – женщина с тремя детьми – заблудились в лесу, сбившись с туристической тропы и оказавшись на труднодоступном участке.
"Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда обнаружили туристов выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медпомощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Отправляясь в горы и лес, необходимо тщательно изучить маршрут, не стоит сокращать путь в ущерб безопасности, а также переоценивать свои физические возможности, предупредили в МЧС Республики Крым.
Ранее в Крыму спасатели нашли 10-летнего мальчика, пропавшего в Симферопольском районе. Он вышел погулять и заблудился. Ребенка искали несколько часов: сначала родители с неравнодушными жителями села, позже к поиску подключились спасатели.
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НовостиНовости Крыма"КРЫМ-СПАС"МЧС КрымаПроисшествияЯлта
 
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