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Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи
Основная проблема Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника – нехватка помещений для хранения имеющихся фондов. Об этом на пресс-конференции РИА РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T07:39
2023-11-24T07:39
людмила блинова
керчь
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
культура
история
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Основная проблема Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника – нехватка помещений для хранения имеющихся фондов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала ученый секретарь "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмила Блинова.По словам Блиновой, ежегодно сотрудники музея-заповедника обращаются в министерство культуры Крыма, и в Министерство культуры РФ."Сообщаем, что нам жизненно необходимо новое фондохранилище для того, чтобы можно было все наши сокровища хранить должным образом", - говорит Блинова.При этом Блинова отметила, что музею удалось модернизировать некоторые фондохранилища, которые находятся в исторических зданиях музея, чтобы они соответствовали стандартам, принятым в РФ. Но все же помещении катастрофически не хватает.И добавила, что учреждению необходимо еще не меньше семи тысяч квадратных метров под новые фондохранилища.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоВ Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую
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РИА Новости Крым
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людмила блинова, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), культура, история, новости крыма
Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи

Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику не хватает помещений

07:39 24.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитридатская лестница
Митридатская лестница - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Основная проблема Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника – нехватка помещений для хранения имеющихся фондов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала ученый секретарь "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмила Блинова.
"Основная проблема, с которой мы постоянно боремся: нам не хватает помещений", - констатировала она.
По словам Блиновой, ежегодно сотрудники музея-заповедника обращаются в министерство культуры Крыма, и в Министерство культуры РФ.
"Сообщаем, что нам жизненно необходимо новое фондохранилище для того, чтобы можно было все наши сокровища хранить должным образом", - говорит Блинова.
При этом Блинова отметила, что музею удалось модернизировать некоторые фондохранилища, которые находятся в исторических зданиях музея, чтобы они соответствовали стандартам, принятым в РФ. Но все же помещении катастрофически не хватает.
"Большая проблема нашего музея-заповедника заключается в том, что все наши 11 музейных объектов фактически находятся в помещениях, приспособленных под экспозиции. У нас нет ни одного помещения, которое бы строилось изначально как фондохранилище или музейный объект", - сообщила она.
И добавила, что учреждению необходимо еще не меньше семи тысяч квадратных метров под новые фондохранилища.
Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".
Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".
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Людмила БлиноваКерчьВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)КультураИсторияНовости Крыма
 
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