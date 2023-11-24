https://crimea.ria.ru/20231124/nazvana-osnovnaya-problema-muzeya-zapovednika-v-kerchi-1133011308.html

Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи

Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Названа основная проблема музея-заповедника в Керчи

Основная проблема Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника – нехватка помещений для хранения имеющихся фондов. Об этом на пресс-конференции РИА РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T07:39

2023-11-24T07:39

2023-11-24T07:39

людмила блинова

керчь

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

культура

история

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Основная проблема Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника – нехватка помещений для хранения имеющихся фондов. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала ученый секретарь "Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника" Людмила Блинова.По словам Блиновой, ежегодно сотрудники музея-заповедника обращаются в министерство культуры Крыма, и в Министерство культуры РФ."Сообщаем, что нам жизненно необходимо новое фондохранилище для того, чтобы можно было все наши сокровища хранить должным образом", - говорит Блинова.При этом Блинова отметила, что музею удалось модернизировать некоторые фондохранилища, которые находятся в исторических зданиях музея, чтобы они соответствовали стандартам, принятым в РФ. Но все же помещении катастрофически не хватает.И добавила, что учреждению необходимо еще не меньше семи тысяч квадратных метров под новые фондохранилища.Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник внедряет практику организации выставок с применением 3D технологий. Так, 28 ноября в Музее каменных древностей состоится открытие музейной экспозиции "Архитектура античного Боспора".Ранее РИА Новости Крым сообщал, что в Керчи выиграли грант президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. На эти средства создается 3D-экспозиция "Архитектура античного Боспора" в Музее каменных древностей "Лапидарий".Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видеоВ Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую

керчь

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людмила блинова, керчь, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), культура, история, новости крыма