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Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
В 2025 году в Керчи в рамках госпрограммы проведут противоаварийные работы на 12 объектах культурного наследия, пострадавших от аномальных осадков. В их числе... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T09:29
2025-01-18T09:29
радио "спутник в крыму"
крым
культурное наследие
история
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охрана культурного наследия
керчь
новости крыма
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
пантикапей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Керчи в рамках госпрограммы проведут противоаварийные работы на 12 объектах культурного наследия, пострадавших от аномальных осадков. В их числе античный Пантикапей, уникальный склеп Деметры с фресками, здания и крепости разных эпох. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завотделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.По его словам, в конце 2021 года от аномальных осадков сильно пострадало двенадцать объектов музея-заповедника. Все они были включены в программу правительства России по ликвидации последствий ЧС, а также федеральную программу по разработке научно-проектной документации первоочередных противоаварийных работ."Процесс это не быстрый. Сама разработка документации требует очень тщательного изучения как историографии объекта, так и его технических характеристик. А когда проект готов, его рассматривают эксперты научно-методического совета по культурному наследию при министерстве культуры республики. Проходит государственная экспертиза сметных расчетов, и все наши сметы проверялись в Москве", – пояснил Фролов.В числе объектов, на которых в ближайшее время должны начаться работы для остановки разрушающих геологических процессов, – мемориальный комплекс Аджимушкай в Керчи. Он больше всех пострадал, сказал Фролов.На месте провала в рамках первоочередных противоаварийных работ соорудят дополнительные железобетонные конструкции, которые не позволят ему увеличиваться, а сами штольни укрепят, "поскольку горная порода ведет себя непредсказуемо".Также проведут работы по водоотведению с территории музейного комплекса и обработают мемориал героям Аджимушкая гидрофибизирующими средствами для отталкивания воды.Кроме того, первоочередные противоаварийные работы проведут на памятнике античной архитектуры второй половины IV века до н. э. Царский курган.Здесь тоже планируют работы по укреплению склонов, которые пришли в непригодное техническое состояние, что стало причиной закрытия объекта."Мы ожидаем, что в ближайшее время на него тоже будет выделено финансирование. Практически ежедневно поступают заявки на экскурсии, но мы пока не можем их предоставлять", – сказал Фролов.Также в госпрограмму вошли: восемь сооружений крепости Керчь, фортификационное сооружение периода Османской империи – крепость Ени-Кале и уникальный памятник античной фресковой живописи склеп Деметры, где обновят создадут систему температурно-влажностного наблюдения и водоотведения для консервации.Среди объектов архитектуры – здания и сооружения в Керчи: объект культурного наследия дом Месаксуди – Керченский музей древностей, картинная галерея у подножия Большой Митридатской лестницы, дом ХIХ века на ул. Свердлова 7, здание госпиталя Эльтигенского десанта, Мелек-Чесменский курган и античное городище Пантикапей.Общий объем запланированных на ближайшее время работ ученый назвал колоссальным."В общей сложности на эти работы необходимо порядка полмиллиарда рублей. Потому что все объекты очень знаковые, ими интересуется практический каждый гость города и жители в первую очередь", – сказал Фролов.При этом он подчеркнул, что все перечисленные объекты нуждаются в полном комплексе ремонтно-реставрационных работ, а также приспособлении к современному использованию. И выразил надежду на то, что возможность начать разработку соответствующей научно-проектной документации появится в 2025 году."Разработка такой научно-проектной документации требует очень больших финансовых вложений. Бюджет музея-заповедника однозначно не сможет обеспечить этого. Все, что в наших силах, это подача заявки на субсидирование из федерального бюджета", – сказал представитель руководства музейного комплекса.В ходе в совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития обоих регионов до 2030 года.Позже председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о планах ее реализации в 2025 году, отметив, что в рамках программы будет предусмотрено около 69 миллиардов рублей на 150 объектов, четверть из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияВ Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублейНа что потратит Крым более 500 млн инфраструктурных кредитов
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Какие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году

В Керчи в 2025 году проведут противоаварийные работы на 12 объектах культурного наследия

09:29 18.01.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В 2025 году в Керчи в рамках госпрограммы проведут противоаварийные работы на 12 объектах культурного наследия, пострадавших от аномальных осадков. В их числе античный Пантикапей, уникальный склеп Деметры с фресками, здания и крепости разных эпох. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил завотделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.
По его словам, в конце 2021 года от аномальных осадков сильно пострадало двенадцать объектов музея-заповедника. Все они были включены в программу правительства России по ликвидации последствий ЧС, а также федеральную программу по разработке научно-проектной документации первоочередных противоаварийных работ.
"Процесс это не быстрый. Сама разработка документации требует очень тщательного изучения как историографии объекта, так и его технических характеристик. А когда проект готов, его рассматривают эксперты научно-методического совета по культурному наследию при министерстве культуры республики. Проходит государственная экспертиза сметных расчетов, и все наши сметы проверялись в Москве", – пояснил Фролов.
В числе объектов, на которых в ближайшее время должны начаться работы для остановки разрушающих геологических процессов, – мемориальный комплекс Аджимушкай в Керчи. Он больше всех пострадал, сказал Фролов.
"Вся территория – это сеть широко разветвленных штолен, каменоломен. Обилие воды произвело обвал горной породы, и образовался провал", – уточнил он.
На месте провала в рамках первоочередных противоаварийных работ соорудят дополнительные железобетонные конструкции, которые не позволят ему увеличиваться, а сами штольни укрепят, "поскольку горная порода ведет себя непредсказуемо".
Также проведут работы по водоотведению с территории музейного комплекса и обработают мемориал героям Аджимушкая гидрофибизирующими средствами для отталкивания воды.
"Но вся территория музейного комплекса полностью безопасна, поскольку там существует анкерная система, удерживающая кровлю. Если будут проводиться подземные работы по укреплению, то музей будет стараться не останавливать экскурсионное обслуживание и проводить его в ограниченном режиме для безопасности", – предупредил Фролов.
Кроме того, первоочередные противоаварийные работы проведут на памятнике античной архитектуры второй половины IV века до н. э. Царский курган.
Здесь тоже планируют работы по укреплению склонов, которые пришли в непригодное техническое состояние, что стало причиной закрытия объекта.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время на него тоже будет выделено финансирование. Практически ежедневно поступают заявки на экскурсии, но мы пока не можем их предоставлять", – сказал Фролов.
Также в госпрограмму вошли: восемь сооружений крепости Керчь, фортификационное сооружение периода Османской империи – крепость Ени-Кале и уникальный памятник античной фресковой живописи склеп Деметры, где обновят создадут систему температурно-влажностного наблюдения и водоотведения для консервации.
Среди объектов архитектуры – здания и сооружения в Керчи: объект культурного наследия дом Месаксуди – Керченский музей древностей, картинная галерея у подножия Большой Митридатской лестницы, дом ХIХ века на ул. Свердлова 7, здание госпиталя Эльтигенского десанта, Мелек-Чесменский курган и античное городище Пантикапей.
"На Пантикапее будут укреплены кладки и борта раскопок, поскольку он подвергаются ежегодному осыпанию. И в перспективе мы надеемся, что Пантикапей будет не просто законсервирован, а превратится в один из объектов масштабного музейно-экскурсионного показа, где можно было бы проводить не только экскурсии, но и крупные фестивали", – поделился Фролов.
Общий объем запланированных на ближайшее время работ ученый назвал колоссальным.
"В общей сложности на эти работы необходимо порядка полмиллиарда рублей. Потому что все объекты очень знаковые, ими интересуется практический каждый гость города и жители в первую очередь", – сказал Фролов.
При этом он подчеркнул, что все перечисленные объекты нуждаются в полном комплексе ремонтно-реставрационных работ, а также приспособлении к современному использованию. И выразил надежду на то, что возможность начать разработку соответствующей научно-проектной документации появится в 2025 году.
"Разработка такой научно-проектной документации требует очень больших финансовых вложений. Бюджет музея-заповедника однозначно не сможет обеспечить этого. Все, что в наших силах, это подача заявки на субсидирование из федерального бюджета", – сказал представитель руководства музейного комплекса.
В ходе в совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития обоих регионов до 2030 года.
Позже председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о планах ее реализации в 2025 году, отметив, что в рамках программы будет предусмотрено около 69 миллиардов рублей на 150 объектов, четверть из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году.
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