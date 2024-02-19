https://crimea.ria.ru/20240219/v-krymu-nazvali-sposob-sokratit-defitsit-vrachey-1134907149.html

В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей

В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей

В Крыму действует множество мер социальной поддержки для привлечения медицинских работников, но не хватает заинтересованности главврачей удерживать и "бороться... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T07:21

2024-02-19T07:21

2024-02-19T07:21

анна рубель

радио "спутник в крыму"

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

мнения

врач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму действует множество мер социальной поддержки для привлечения медицинских работников, но не хватает заинтересованности главврачей удерживать и "бороться за каждого", чем, в частности, объясняется дефицит кадров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.По словам Рубель, сегодня в Крыму есть множество мер социальной поддержки, которые используются для того, чтобы не только привлечь, но и удержать медицинских работников. Это, в том числе, специальные доплаты по дефицитным специальностям и за работу в сельской местности, отметила она.Даже ключевая проблема – обеспечение жильем вновь прибывших медиков – решена в полном объеме, заявила Рубель: либо предоставляется служебное жилье, либо компенсируется аренда.Тем не менее, проблема дефицита медицинских кадров, к сожалению, имеет место, признает глава профильного комитета Госсовета республики.По мнению Рубель, больше усилий для ее решения должны сегодня приложить главврачи медучреждений.Например, руководитель медучреждения может помочь найти жилье, даже если государство компенсирует его аренду новому сотруднику, добавила она.Также, по словам Рубель, важно контролировать, приходят ли "целевики" работать в конкретные места, определенные договорами, по окончании учебы. Эта работа ведется и будет продолжена.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что республике не хватает 500 врачей и до 1000 медицинских работников младшего и среднего звена. Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в Крыму Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна рубель, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, мнения, врач