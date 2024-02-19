Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240219/v-krymu-nazvali-sposob-sokratit-defitsit-vrachey-1134907149.html
В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
В Крыму действует множество мер социальной поддержки для привлечения медицинских работников, но не хватает заинтересованности главврачей удерживать и "бороться... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T07:21
2024-02-19T07:21
анна рубель
радио "спутник в крыму"
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
мнения
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14f2ed8a306ad37a33fed2acc4864c3b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму действует множество мер социальной поддержки для привлечения медицинских работников, но не хватает заинтересованности главврачей удерживать и "бороться за каждого", чем, в частности, объясняется дефицит кадров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.По словам Рубель, сегодня в Крыму есть множество мер социальной поддержки, которые используются для того, чтобы не только привлечь, но и удержать медицинских работников. Это, в том числе, специальные доплаты по дефицитным специальностям и за работу в сельской местности, отметила она.Даже ключевая проблема – обеспечение жильем вновь прибывших медиков – решена в полном объеме, заявила Рубель: либо предоставляется служебное жилье, либо компенсируется аренда.Тем не менее, проблема дефицита медицинских кадров, к сожалению, имеет место, признает глава профильного комитета Госсовета республики.По мнению Рубель, больше усилий для ее решения должны сегодня приложить главврачи медучреждений.Например, руководитель медучреждения может помочь найти жилье, даже если государство компенсирует его аренду новому сотруднику, добавила она.Также, по словам Рубель, важно контролировать, приходят ли "целевики" работать в конкретные места, определенные договорами, по окончании учебы. Эта работа ведется и будет продолжена.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что республике не хватает 500 врачей и до 1000 медицинских работников младшего и среднего звена. Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в Крыму Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновленияДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131428095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67d71a6983f17647ecb4ff66a1769cca.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна рубель, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, мнения, врач
В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей

Главврачи медучреждений должны приложить больше усилий для сокращения дефицита кадров

07:21 19.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРайонная больница
Районная больница - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму действует множество мер социальной поддержки для привлечения медицинских работников, но не хватает заинтересованности главврачей удерживать и "бороться за каждого", чем, в частности, объясняется дефицит кадров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель.
По словам Рубель, сегодня в Крыму есть множество мер социальной поддержки, которые используются для того, чтобы не только привлечь, но и удержать медицинских работников. Это, в том числе, специальные доплаты по дефицитным специальностям и за работу в сельской местности, отметила она.
Даже ключевая проблема – обеспечение жильем вновь прибывших медиков – решена в полном объеме, заявила Рубель: либо предоставляется служебное жилье, либо компенсируется аренда.
Тем не менее, проблема дефицита медицинских кадров, к сожалению, имеет место, признает глава профильного комитета Госсовета республики.
По мнению Рубель, больше усилий для ее решения должны сегодня приложить главврачи медучреждений.

"Главные врачи… внимательно должны рассматривать каждого медицинского работника, который потенциально может стать сотрудником. Должны бороться за медработника в каждом лечебном учреждении. Если заинтересован главный организатор здравоохранения на месте – а сегодня это главный врач – то дело получит новое дыхание", – считает Рубель.

Например, руководитель медучреждения может помочь найти жилье, даже если государство компенсирует его аренду новому сотруднику, добавила она.
Также, по словам Рубель, важно контролировать, приходят ли "целевики" работать в конкретные места, определенные договорами, по окончании учебы. Эта работа ведется и будет продолжена.

"Совместно с Медицинской академией и Счетной палатой Республики Крым будем проводить круглый стол, для того чтобы в очередной раз посмотреть, где сегодня наши выпускники, которые должны вернуться в города и районы Крыма", – сказала Рубель.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что республике не хватает 500 врачей и до 1000 медицинских работников младшего и среднего звена.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каких врачей не хватает в Крыму
Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления
Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
 
Радио "Спутник в Крыму"Анна РубельЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымМненияВрач
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
08:16Длинные выходные в Крыму в феврале – инфографика
07:46Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
07:21В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
06:56Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб
06:40Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение
06:01Майдану 10 лет: как это было и к чему привело - ВИДЕО
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
21:16Главное за день: 18 февраля
20:42Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
20:20Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
19:44Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад
19:11В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами
18:37Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
18:01Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
17:24Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
17:11Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
16:44Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму
16:21Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
Лента новостейМолния