https://crimea.ria.ru/20230404/magnituda-62-moschnye-zemletryaseniya-na-filippinakh-i-v-peru-1127979375.html

Магнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в Перу

Магнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в Перу - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Магнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в Перу

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в районе Филиппинских островов, также землетрясение произошло в Северном Перу, сообщает Европейский РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T17:39

2023-04-04T17:39

2023-04-04T17:39

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. Мощное землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в районе Филиппинских островов, также землетрясение произошло в Северном Перу, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным ученых, толчки зафиксированы в 20.54 по местному времени (в 15.54 по Москве), в 128 километрах к востоку от населенного пункта Виги, с населением 4 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров.Кроме того, в 16.35 по московскому времени толчки магнитудой 5,2 сейсмологи зарегистрировали в Северном Перу, в 33 километрах к северо-западу от 437-тысячного города Икитоса. В данном случае, очаг залегал на десяти километрах от поверхности Земли.В обоих случаях о разрушениях и пострадавших не сообщается. Также землетрясения магнитудой выше 4 баллов в течение последних нескольких часов зафиксированы в Японии, Индонезии, Вануату и Мексике.Ранее во вторник подземные толчки снова произошли в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчкиВ Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноНа Ставрополье произошло землетрясение: что известно

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2023

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землетрясение, в мире, происшествия, новости, общество, филиппины, перу