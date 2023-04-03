https://crimea.ria.ru/20230403/zemletryasenie-na-baykale--gde-pochuvstvovali-tolchki-1127940841.html
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в понедельник на Байкале. Об этом со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T11:17
2023-04-03T11:17
2023-04-03T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в понедельник на Байкале. Об этом со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елену Кобелеву сообщает РИА Новости.Подземные толчки произошли недалеко от поселка Еланцы.Уточняется, что в Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.По информации МЧС, разрушений нет. Сообщений о пострадавших также пока не поступало. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.Ранее в понедельник землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 99,5 км. Землетрясение было ощутимо для жителей Петропавловск-Камчатского. По сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. В ряде регионов зафиксированы кратковременные отключения света. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известноВ Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноВ Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
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байкал, землетрясение, происшествия, новости, россия, общество
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале