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Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в понедельник на Байкале. Об этом со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T11:17
2023-04-03T11:17
байкал
землетрясение
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в понедельник на Байкале. Об этом со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елену Кобелеву сообщает РИА Новости.Подземные толчки произошли недалеко от поселка Еланцы.Уточняется, что в Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.По информации МЧС, разрушений нет. Сообщений о пострадавших также пока не поступало. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.Ранее в понедельник землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 99,5 км. Землетрясение было ощутимо для жителей Петропавловск-Камчатского. По сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. В ряде регионов зафиксированы кратковременные отключения света. По предварительным данным, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известноВ Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноВ Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
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Новости
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РИА Новости Крым
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байкал, землетрясение, происшествия, новости, россия, общество
Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

11:17 03.04.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в понедельник на Байкале. Об этом со ссылкой на руководителя Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елену Кобелеву сообщает РИА Новости.
Подземные толчки произошли недалеко от поселка Еланцы.
"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7. Интенсивность в эпицентре - середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы - 6,4 балла", - проинформировала Кобелева.
Уточняется, что в Иркутске землетрясение ощущалось как 3-4 балла.
По информации МЧС, разрушений нет. Сообщений о пострадавших также пока не поступало. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Ранее в понедельник землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Подземные толчки зафиксированы на расстоянии в 48 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 99,5 км. Землетрясение было ощутимо для жителей Петропавловск-Камчатского. По сообщениям очевидцев, тряслись стены, дребезжали окна, некоторые жители выбегали из зданий. В ряде регионов зафиксированы кратковременные отключения света. По предварительным данным, пострадавших нет.
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