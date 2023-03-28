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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов - РИА Новости Крым, 28.03.2023

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T13:37

2023-03-28T13:37

2023-03-28T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 18:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 км в 132 км к северо-востоку от японского города Хатинохе населением 239 тысяч человек и в 107 км к югу от города Уракава населением около 13 тысяч человек.Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Вместе с тем, по словам метеорологов, в результате землетрясения возможно изменение уровня моря.Ранее сообщалось о землетрясении, зафиксированном в акватории Байкала. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила до 5,9 баллов.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане произошло землетрясениеПочему ученые не могут предсказать землетрясения Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч

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землетрясение, япония, в мире, происшествия, новости