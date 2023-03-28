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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов - РИА Новости Крым, 28.03.2023
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T13:37
2023-03-28T13:37
землетрясение
япония
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Землетрясение было зафиксировано в 18:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 км в 132 км к северо-востоку от японского города Хатинохе населением 239 тысяч человек и в 107 км к югу от города Уракава населением около 13 тысяч человек.Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Вместе с тем, по словам метеорологов, в результате землетрясения возможно изменение уровня моря.Ранее сообщалось о землетрясении, зафиксированном в акватории Байкала. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила до 5,9 баллов.Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане произошло землетрясениеПочему ученые не могут предсказать землетрясения Землетрясения в Турции: число жертв превысило 50 тысяч
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РИА Новости Крым
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землетрясение, япония, в мире, происшествия, новости
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов

Евразийский сейсмологический центр: в Японии произошло землетрясение в 6 баллов

13:37 28.03.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в океане к востоку от побережья японской северо-восточной префектуры Аомори и к югу от острова Хоккайдо. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.
Землетрясение было зафиксировано в 18:18 по местному времени. Очаг залегал на глубине 40 км в 132 км к северо-востоку от японского города Хатинохе населением 239 тысяч человек и в 107 км к югу от города Уракава населением около 13 тысяч человек.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Вместе с тем, по словам метеорологов, в результате землетрясения возможно изменение уровня моря.
Ранее сообщалось о землетрясении, зафиксированном в акватории Байкала. Жители села Большое Голоустное, который расположен неподалеку от озера, ранним утром ощутили толчки, интенсивность которых доходила до 5,9 баллов.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 и 7 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Погибли более 50 тысяч человек.
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