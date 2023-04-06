https://crimea.ria.ru/20230406/novoe-zemletryasenie-na-kurilakh--chto-izvestno-1128008578.html

Новое землетрясение на Курилах – что известно

Новое землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Новое землетрясение на Курилах – что известно

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T09:30

2023-04-06T09:30

2023-04-06T09:31

курильские острова

курилы

россия

землетрясение

происшествия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737162_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7af72b0b52ff5074d1114d0083c357e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 13:10 по местному времени в 86 км к юго-востоку от Курильска и в 327 км к северо-востоку от Кусиро (Япония).Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Землетрясения в районе Курильских островов до этого фиксировали 8 марта и 18 февраля. В первом случае магнитуда составила 5.8, во втором – 5.0. В обоих случаях жертв и разрушений не было.Как сообщалось, накануне мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Филиппинских островов, также подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы в Северном Перу. Обошлось без пострадавших не приводилось.Шестого февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноПланету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском мореМагнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно

https://crimea.ria.ru/20230404/magnituda-62-moschnye-zemletryaseniya-na-filippinakh-i-v-peru-1127979375.html

курильские острова

курилы

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, курилы, россия, землетрясение, происшествия, новости, общество