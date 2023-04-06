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Новое землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Новое землетрясение на Курилах – что известно
Новое землетрясение на Курилах – что известно - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Новое землетрясение на Курилах – что известно
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T09:30
2023-04-06T09:31
курильские острова
курилы
россия
землетрясение
происшествия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 13:10 по местному времени в 86 км к юго-востоку от Курильска и в 327 км к северо-востоку от Кусиро (Япония).Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Землетрясения в районе Курильских островов до этого фиксировали 8 марта и 18 февраля. В первом случае магнитуда составила 5.8, во втором – 5.0. В обоих случаях жертв и разрушений не было.Как сообщалось, накануне мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Филиппинских островов, также подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы в Северном Перу. Обошлось без пострадавших не приводилось.Шестого февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".Читайте также на РИА Новости Крым:В Папуа – Новой Гвинее землетрясение магнитудой 7,4 - что известноПланету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском мореМагнитуда 6,8: в Афганистане мощное землетрясение - что известно
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курильские острова, курилы, россия, землетрясение, происшествия, новости, общество
Новое землетрясение на Курилах – что известно

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у Курил

09:30 06.04.2023 (обновлено: 09:31 06.04.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг у берегов Курильских островов. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 13:10 по местному времени в 86 км к юго-востоку от Курильска и в 327 км к северо-востоку от Кусиро (Япония).
"Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров", – уточняется в сообщении на сайте центра.
Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп и поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
4 апреля, 17:39
Магнитуда 6,2: мощные землетрясения на Филиппинах и в Перу
Землетрясения в районе Курильских островов до этого фиксировали 8 марта и 18 февраля. В первом случае магнитуда составила 5.8, во втором – 5.0. В обоих случаях жертв и разрушений не было.
Как сообщалось, накануне мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе Филиппинских островов, также подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы в Северном Перу. Обошлось без пострадавших не приводилось.
Шестого февраля сильные подземные толчки произошли в турецкой провинции Кахраманмараш. Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 случились с интервалом в девять часов. Последствия катастрофы ощущались в 11 провинциях Турции и в соседних странах, из которых более всего пострадала Сирия. В результате только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Власти назвали произошедшее "катастрофой века".
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