Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240628/prokuratura-kontroliruet-vvod-v-ekspluatatsiyu-dolgostroya-v-evpatorii-1138440301.html
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T18:41
2024-06-28T18:41
новости
евпатория
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/12/1120906987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c0a594c1c0940f3c147c53f0b8e9cb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Строительство жилого комплекса по проспекту Ленина осуществляется с привлечением средств дольщиков. В четверг на место выехал первый заместитель прокурора республики Павел Смагоринский.Кроме того, заместитель прокурора РК провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве данного ЖК."Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям. Ход и результаты их рассмотрения взял под личный контроль. Ход строительства, а также ввод дома в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре города", - отмечают в республиканской прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/12/1120906987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a591054d115282683436f297de67cc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, евпатория, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории

Застройщику ЖК "Евпатория Парк" прокуратура объявила предостережение

18:41 28.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Строительство жилого комплекса по проспекту Ленина осуществляется с привлечением средств дольщиков. В четверг на место выехал первый заместитель прокурора республики Павел Смагоринский.
"Учитывая неоднократные переносы сроков строительства, Павел Смагоринский объявил предостережение генеральному директору фирмы-застройщика", - сообщают в прокуратуре.
Кроме того, заместитель прокурора РК провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве данного ЖК.
"Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям. Ход и результаты их рассмотрения взял под личный контроль. Ход строительства, а также ввод дома в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре города", - отмечают в республиканской прокуратуре.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгострой
Вмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сирот
В Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
 
НовостиЕвпаторияПрокуратура Республики КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
18:10Где самое теплое море в Крыму и чего ждать от погоды в выходные: ФОБОС
18:01Восстановление ЛНР идет быстрыми темпами - Путин
17:51Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
17:38Массовое ДТП с шестью машинами на Кубани: пострадали дети
17:12Похитил в Крыму катер за 740 тысяч 8 лет назад: задержан подозреваемый
17:04Двухчасовая очередь: на подъезде к Крымскому мосту застряли 504 машины
16:52Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
16:42Принудительная эвакуация в Харьковской области: выселят более 150 детей
16:25Около 50 орудий США и Великобритании уничтожены в зоне СВО за неделю
16:12Очередь на Крымском мосту превысила 480 автомобилей - ждать до 2 часов
16:02"Пошел бы в охрану": ветераны СВО ищут работу на ярмарке вакансий в Крыму
15:44ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – Минобороны
15:38Перешел на сторону противника: житель Ялты признан виновным в госизмене
15:30В Севастополе назвали штрафы за недопуск людей на территорию при тревоге
15:1817 групповых ударов: объектам критической инфраструктуры ВСУ нанесен урон
15:15Сохранили жизнь: за неделю в плен сдались 56 украинских военнослужащих
15:00Погибшую при ракетной атаке на Севастополь девочку похоронили на Кубани
14:57Российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
14:42"Еще работать и работать": Сергей Аксенов поздравил ОП Крыма с юбилеем
Лента новостейМолния