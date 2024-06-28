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Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T18:41
2024-06-28T18:41
2024-06-28T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Строительство жилого комплекса по проспекту Ленина осуществляется с привлечением средств дольщиков. В четверг на место выехал первый заместитель прокурора республики Павел Смагоринский.Кроме того, заместитель прокурора РК провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве данного ЖК."Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям. Ход и результаты их рассмотрения взял под личный контроль. Ход строительства, а также ввод дома в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре города", - отмечают в республиканской прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры
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РИА Новости Крым
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новости, евпатория, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории
Застройщику ЖК "Евпатория Парк" прокуратура объявила предостережение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Строительство жилого комплекса по проспекту Ленина осуществляется с привлечением средств дольщиков. В четверг на место выехал первый заместитель прокурора республики Павел Смагоринский.
"Учитывая неоднократные переносы сроков строительства, Павел Смагоринский объявил предостережение генеральному директору фирмы-застройщика", - сообщают в прокуратуре.
Кроме того, заместитель прокурора РК провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве данного ЖК.
"Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям. Ход и результаты их рассмотрения взял под личный контроль. Ход строительства, а также ввод дома в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре города", - отмечают в республиканской прокуратуре.
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