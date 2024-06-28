https://crimea.ria.ru/20240628/prokuratura-kontroliruet-vvod-v-ekspluatatsiyu-dolgostroya-v-evpatorii-1138440301.html

Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории

Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Прокуратура контролирует ввод в эксплуатацию долгостроя в Евпатории

Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T18:41

2024-06-28T18:41

2024-06-28T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура заинтересовалась долгостроем в Евпатории. Гендиректору фирмы-застройщика ЖК "Евпатория Парк" объявлено предостережение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Строительство жилого комплекса по проспекту Ленина осуществляется с привлечением средств дольщиков. В четверг на место выехал первый заместитель прокурора республики Павел Смагоринский.Кроме того, заместитель прокурора РК провел личный прием граждан-участников долевого строительства, которые рассказали о проблемах при строительстве данного ЖК."Павел Смагоринский дал ряд поручений по поступившим обращениям. Ход и результаты их рассмотрения взял под личный контроль. Ход строительства, а также ввод дома в эксплуатацию поставлены на контроль в прокуратуре города", - отмечают в республиканской прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Севастополе украинский долгострой завершат под контролем прокуратуры

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