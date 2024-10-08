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Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года

Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Новый гимн может появиться в Крыму уже к концу текущего года

Новый вариант гимна Республики Крым может быть принят уже к концу года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Госсовета РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T07:56

2024-10-08T07:56

2024-10-08T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Новый вариант гимна Республики Крым может быть принят уже к концу года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.Он отметил, что в ходе совещаний, которые уже сейчас проходят по вопросу создания нового гимна, были высказаны различные мнения по изменению одного из символов республики: изменить только слова, изменить и музыку, и слова, а также оставить музыку без слов. В результате приняли решение, что гимн будет все же с текстовым вариантом.В эфире Цеков вспомнил, как принимался существующий сейчас гимн Крыма с музыкой Алемдара Караманова на слова Ольги Голубевой."Начиналась его разработка в 1999 и закончилась в 2001 году. То есть довольно долго. Но времени для конкурса текстовой части гимна было выделено очень мало, буквально три недели", – сказал Цеков.По его словам, за это время на суд комиссии было представлено более 60 вариантов тестов для гимна авторства различных поэтов."Все, кто болезненно воспринимают эту идею (изменения гимна – ред.), должны понимать, что никуда не денется музыка Алемдара Караманова и слова Ольги Голубевой, они останутся в нашей памяти. Опять таки, если гимн будет принят. Он же, может быть, и не будет принят", – добавил Цеков.В качестве образцовых примеров он привел гимны Москвы и Севастополя. По его словам, в настоящий момент конкурсный процесс только запущен. И в нем могут принять участие все желающие поэты и композиторы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли менять гимн Крыма – опросНадо дополнять: историк рассказал об изменениях в гимн КрымаФлаг и герб Крыма: изменят ли символику республики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, сергей цеков, новости крыма, общество