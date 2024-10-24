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Решение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – эксперт - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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Решение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – эксперт
Решение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – эксперт - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Решение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – эксперт
Решение стран Запада предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов подвержено политической конъюнктуре и в любой момент может... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T20:14
2024-10-24T20:14
александр асафов
мнения
эксклюзивы риа новости крым
заморозка активов россии
замороженные активы россии
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение стран Запада предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов подвержено политической конъюнктуре и в любой момент может измениться под влиянием различных факторов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.По словам эксперта, задача США и Европы в данном случае – перекинуть финансирование Украины на кого-то еще, чтобы уменьшить собственные издержки. Решение о предоставлении Киеву кредита за счет процентов от замороженных российских активов свидетельствует о том, что чем бы ни закончилась и как бы ни развивалась ситуация, санкционное давление будет продолжаться.По словам политолога, нынешние западные элиты принимают решения в духе фразы французского короля Людовика XV – "после нас хоть потоп". Предоставление Украине кредита за счет процентов от российских активов – из этой же серии."В этом смысле они перекладывают ответственность за решение этого вопроса на будущее поколение политиков. Как мы знаем, нынешнее поколение западных политиков бывает весьма скоротечным. Некоторые британские премьер-министры покидают свои кресла быстрее, чем портится салат латук", – отметил аналитик.Нынешние европейские и американские политики, по мнению Асафова, не боятся издержек, которые неизбежно принесет за собой подобное воровство чужих суверенных активов, поскольку с этими последствиями будут разбираться уже их преемники.Страны G7 завершают сделку по предоставлению Украине кредита на 50 млрд долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. В частности, Совет Европейского союза утвердил выделение Киеву кредита на 35 млрд евро на срок до 45 лет. Доля США будет составлять 20 млрд долларов в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года. При этом Евросоюз каждые полгода будет подтверждать замороженное состояние российских активов, пока Россия проводит специальную военную операцию.Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний. Он отметил, что доходы от замороженных активов западных стран будут направлены на нужды экономики и нужды субъектов РФ.Запад заморозил активы ЦБ РФ на сумму около 280 млрд долларов. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить доход от 3 млрд до 5 млрд долларов в год. Кредиты для Украине будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Китай выступили за ответные меры на изъятие иностранных активовВоровство российских активов не останется без ответа Москвы – ПесковКогда Киев получит первый транш из доходов от российских активов
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александр асафов, мнения, заморозка активов россии, замороженные активы россии, политика, россия
Решение отдать Киеву доходы от активов РФ могут быстро отменить – эксперт

Решение Запада о доходах от замороженных активов РФ в любой момент могут отменить

20:14 24.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Решение стран Запада предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов подвержено политической конъюнктуре и в любой момент может измениться под влиянием различных факторов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.
По словам эксперта, задача США и Европы в данном случае – перекинуть финансирование Украины на кого-то еще, чтобы уменьшить собственные издержки. Решение о предоставлении Киеву кредита за счет процентов от замороженных российских активов свидетельствует о том, что чем бы ни закончилась и как бы ни развивалась ситуация, санкционное давление будет продолжаться.
"Замороженные средства они, конечно, не заберут, но и не вернут. Поэтому они (страны Запада – ред.) достаточно смело распоряжаются процентами с этих средств на продолжительный срок. Впрочем, подобные решения могут быть достаточно экстренно отменены, если тому будет способствовать политическая повестка", - считает Асафов.
По словам политолога, нынешние западные элиты принимают решения в духе фразы французского короля Людовика XV – "после нас хоть потоп". Предоставление Украине кредита за счет процентов от российских активов – из этой же серии.
"В этом смысле они перекладывают ответственность за решение этого вопроса на будущее поколение политиков. Как мы знаем, нынешнее поколение западных политиков бывает весьма скоротечным. Некоторые британские премьер-министры покидают свои кресла быстрее, чем портится салат латук", – отметил аналитик.
Нынешние европейские и американские политики, по мнению Асафова, не боятся издержек, которые неизбежно принесет за собой подобное воровство чужих суверенных активов, поскольку с этими последствиями будут разбираться уже их преемники.
"Вот они это решение отправляют в будущее. Не им придется решать, сохранять ли существующий порядок или истребовать с Украины предыдущие выданные кредиты по каким-нибудь основаниям. Они действуют в режиме психологической уловки отложенных решений: " я подумаю об этом завтра". А тут даже не "я", а пусть "они" думают об этом завтра", - подытожил политолог.
Страны G7 завершают сделку по предоставлению Украине кредита на 50 млрд долларов за счет прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка РФ. В частности, Совет Европейского союза утвердил выделение Киеву кредита на 35 млрд евро на срок до 45 лет. Доля США будет составлять 20 млрд долларов в рамках программы кредитования для оказания помощи Украине.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что финансирование должно начать поступать на Украину к концу этого года. При этом Евросоюз каждые полгода будет подтверждать замороженное состояние российских активов, пока Россия проводит специальную военную операцию.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов России, Москва будет аналогично использовать замороженные активы недружественных компаний. Он отметил, что доходы от замороженных активов западных стран будут направлены на нужды экономики и нужды субъектов РФ.
Запад заморозил активы ЦБ РФ на сумму около 280 млрд долларов. Основная часть средств находится в Европе, где они будут приносить доход от 3 млрд до 5 млрд долларов в год. Кредиты для Украине будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных средств.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр АсафовМненияЗаморозка активов РоссииЗамороженные активы РоссииПолитикаРоссия
 
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