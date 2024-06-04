https://crimea.ria.ru/20240604/putina-zhdut-v-arteke-1137851784.html

Путина ждут в "Артеке"

Путина ждут в "Артеке" - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Путина ждут в "Артеке"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в детский... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T20:14

2024-06-04T20:14

2024-06-04T20:49

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мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия.Также министр напомнил, что в прошлом году была открыта "Корсунь" – филиал "Артека". "Очень востребовано. Уже более 20 тысяч детей посетили Херсонес Таврический. И эту работу мы продолжим", – подчеркнул Кравцов.Также министр рассказал, что 1 июня был открыт филиал "Артека" в Бердянске – "Красная гвоздика". "Вообще этот лагерь был полностью разрушен. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже первого июня ребята приехали. Порядка 1000 детей в этом году отдохнут в "Красной гвоздике", – сказал министр просвещения.

https://crimea.ria.ru/20240604/16-tysyach-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-otdokhnut-v-krymu-i-na-kubani-1137852021.html

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