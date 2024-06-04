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Путина ждут в "Артеке"
Путина ждут в "Артеке" - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Путина ждут в "Артеке"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в детский... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T20:14
2024-06-04T20:14
2024-06-04T20:49
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия.Также министр напомнил, что в прошлом году была открыта "Корсунь" – филиал "Артека". "Очень востребовано. Уже более 20 тысяч детей посетили Херсонес Таврический. И эту работу мы продолжим", – подчеркнул Кравцов.Также министр рассказал, что 1 июня был открыт филиал "Артека" в Бердянске – "Красная гвоздика". "Вообще этот лагерь был полностью разрушен. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже первого июня ребята приехали. Порядка 1000 детей в этом году отдохнут в "Красной гвоздике", – сказал министр просвещения.
https://crimea.ria.ru/20240604/16-tysyach-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-otdokhnut-v-krymu-i-na-kubani-1137852021.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции пригласил президента России Владимира Путина в детский лагерь "Артек" в честь его 100-летия.
"В следующем году наш флагман "Артек" отмечает 100-летие. Согласно Вашему указу ведется работа, будут организованы соответствующие мероприятия – яркие, торжественные. Уважаемые коллеги, приглашаю всех принять участие и, конечно, будем очень рады если Вы, уважаемый Владимир Владимирович, найдете возможность приехать и лично поздравить "Артек" с вековым юбилеем", – сказал Кравцов Путину
Также министр напомнил, что в прошлом году была открыта "Корсунь" – филиал "Артека". "Очень востребовано. Уже более 20 тысяч детей посетили Херсонес Таврический. И эту работу мы продолжим", – подчеркнул Кравцов.
Также министр рассказал, что 1 июня был открыт филиал "Артека" в Бердянске – "Красная гвоздика". "Вообще этот лагерь был полностью разрушен. Мы его восстановили максимально, направили туда вожатых. И уже первого июня ребята приехали. Порядка 1000 детей в этом году отдохнут в "Красной гвоздике", – сказал министр просвещения.