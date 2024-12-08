https://crimea.ria.ru/20241208/roskosmos-pokazal-redkiy-risunok-kosmonavta-leonova-s-vidom-na-krym-1142478177.html

Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым

Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым

В Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T21:14

2024-12-08T21:14

2024-12-08T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.Первый человек, вышедший в открытый космос, не раз повторял, что если бы не стал космонавтом, то был бы художником. Живописью он увлекался всю жизнь. Рисунки Алексея Леонова сейчас хранятся в Третьяковской галерее, в собрании Дрезденской галереи, в галерее Хьюстона, а также в музеях российских городов Гагарин и Кемерово.Рисунок, изображающий советского космонавта в открытом космическом пространстве с Крымским полуостровом, Леонов назвал "Над Черным морем". Публикацию в "Роскосмосе" приурочили к Всемирному дню художника, который отмечается 8 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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