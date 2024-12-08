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Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым
Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым
В Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T21:14
2024-12-08T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.Первый человек, вышедший в открытый космос, не раз повторял, что если бы не стал космонавтом, то был бы художником. Живописью он увлекался всю жизнь. Рисунки Алексея Леонова сейчас хранятся в Третьяковской галерее, в собрании Дрезденской галереи, в галерее Хьюстона, а также в музеях российских городов Гагарин и Кемерово.Рисунок, изображающий советского космонавта в открытом космическом пространстве с Крымским полуостровом, Леонов назвал "Над Черным морем". Публикацию в "Роскосмосе" приурочили к Всемирному дню художника, который отмечается 8 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора
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Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым

Роскосмос опубликовал редкий архивный рисунок Алексея Леонова с видом на Крым из космоса

21:14 08.12.2024
 
© РоскосмосРоскосмос опубликовал редкий архивный рисунок Алексея Леонова с видом на Крым из космоса
Роскосмос опубликовал редкий архивный рисунок Алексея Леонова с видом на Крым из космоса
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. В Роскосмосе опубликовали рисунки космонавта Алексея Леонова, которые тот делал в космосе. На одном из них изображен астронавт за бортом в момент, когда орбитальная станция проходит над Крымским полуостровом.

"Космонавт обдумывал, что взять с собой для рисования. Выбор пал на карандаши, так как в условиях невесомости они оставались единственным средством для беспроблемной фиксации впечатлений и цветопередачи. Космические цвета, по мнению Леонова, не могла передать даже самая совершенная фотокамера", – сказано в сообщении.

Первый человек, вышедший в открытый космос, не раз повторял, что если бы не стал космонавтом, то был бы художником. Живописью он увлекался всю жизнь. Рисунки Алексея Леонова сейчас хранятся в Третьяковской галерее, в собрании Дрезденской галереи, в галерее Хьюстона, а также в музеях российских городов Гагарин и Кемерово.
© РоскосмосАлексей Леонов
Алексей Леонов
© Роскосмос
Алексей Леонов
Рисунок, изображающий советского космонавта в открытом космическом пространстве с Крымским полуостровом, Леонов назвал "Над Черным морем". Публикацию в "Роскосмосе" приурочили к Всемирному дню художника, который отмечается 8 декабря.
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