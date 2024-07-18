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В Алуште на треть выросло число туристов
В Алуште на треть выросло число туристов - РИА Новости Крым, 18.07.2024
В Алуште на треть выросло число туристов
Число отдыхающих в Алуште в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T07:39
2024-07-18T07:39
2024-07-18T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Число отдыхающих в Алуште в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.В частности, по данным Огневой, местные здравницы активно принимают гостей. Особенно высокая заполняемость в санаториях отмечается в выходные дни за счет внутрикрымского туризма."Здравницы облегченно вздохнули, потому что волновались, как пойдет курортный сезон. Сейчас средняя заполняемость здравниц - от 55 до 60%. А в пятницу, субботу и воскресенье загрузка во многих отелях вообще стремится к 100%, потому что едут крымчане", - констатировала Огнева.В Крыму продолжается высокий курортный сезон, только в июне в республике отдохнули почти 750 тысяч туристов - это на 25% выше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. С января по июнь 2024 года Крым посетили более двух миллионов туристов. 61% из них прибыли по Крымскому мосту, 32% – с помощью железнодорожного сообщения, 7% – через новые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовПутин оценил работу главы Алушты Галины ОгневойКак туристу в Крыму не платить за роуминг
https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymu-vstretili-15-millionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1138922124.html
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алушта, туризм, туризм в крыму, галина огнева, новости крыма, отдых, отдых в крыму, крым
В Алуште на треть выросло число туристов
Число туристов в Алуште по сравнению с прошлым летом выросло на треть - мэр Огнева