https://crimea.ria.ru/20240718/v-alushte-na-tret-vyroslo-chislo-turistov-1138941411.html

В Алуште на треть выросло число туристов

В Алуште на треть выросло число туристов - РИА Новости Крым, 18.07.2024

В Алуште на треть выросло число туристов

Число отдыхающих в Алуште в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T07:39

2024-07-18T07:39

2024-07-18T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Число отдыхающих в Алуште в этом году увеличилось на треть по сравнению с показателями курортного сезона 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.В частности, по данным Огневой, местные здравницы активно принимают гостей. Особенно высокая заполняемость в санаториях отмечается в выходные дни за счет внутрикрымского туризма."Здравницы облегченно вздохнули, потому что волновались, как пойдет курортный сезон. Сейчас средняя заполняемость здравниц - от 55 до 60%. А в пятницу, субботу и воскресенье загрузка во многих отелях вообще стремится к 100%, потому что едут крымчане", - констатировала Огнева.В Крыму продолжается высокий курортный сезон, только в июне в республике отдохнули почти 750 тысяч туристов - это на 25% выше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. С января по июнь 2024 года Крым посетили более двух миллионов туристов. 61% из них прибыли по Крымскому мосту, 32% – с помощью железнодорожного сообщения, 7% – через новые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортовПутин оценил работу главы Алушты Галины ОгневойКак туристу в Крыму не платить за роуминг

https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymu-vstretili-15-millionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1138922124.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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