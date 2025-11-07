https://crimea.ria.ru/20251107/trud-v-nevole-kakuyu-polzu-prinosyat-osuzhdennye-v-krymu-1150737223.html

Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму

КЕРЧЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы – всего около 40 направлений готовых изделий, которые ежегодно попадают на прилавки и в общественные пространства полуострова. Это - результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю. Как организованы рабочие условия и какие перспективы у отбывших свой срок – в репортаже РИА Новости Крым.От сумы и от тюрьмы…Бывает, оступился, попутал бес, не там свернул по линии жизни и попрал закон. Задержание, арест, следствие, суд и, как итог, лишение свободы. Приговор вступает в силу и с этого момента исправлением осужденного занимается уголовно-исполнительная система России. Человека перевоспитывают через труд.На Крымском полуострове в УФСИН три центра трудовой адаптации осужденных. Один из них – в Керчи. В производственных цехах и мастерских исправительной колонии №2 (ИК-2) ежедневно "трудом умножают славу города-героя" десятки человек, получивших различные сроки. Сюда попадает осужденный, а выходит – человек с профессией и навыками.Кем "выйти на свободу" – сварщиком, мастером швейного дела, подсобником, пекарем или поваром – решает сам осужденный. Но получить рабочую профессию обязан каждый, кто не имеет таковой. Процесс обучения налажен и мало чем отличается от обычного профучилища.За парту строемНебольшой кабинет, три ряда низких парт, учебники, тетради, ручки. На зеленой доске мелом написана дата и тема: "Калькуляционная карта блюда". Группа из 10 осужденных изучает кулинарное дело. Уже через несколько месяцев они будут готовить еду в столовых своей ИК-2 и получать зарплату. А пока – теория и первые практические задания.А еще, добавляет будущий повар, родные дома рады, что в неволе он нашел интересное дело. Профессия действительно востребованная. После освобождения найти первое рабочее место будет намного проще.И так по каждому из шести направлений. Осужденный учится, проходит все положенные аттестации, получает диплом государственного образца и устраивается на производство в своей ИК. Документ поможет человеку и после освобождения работать по новой специальности.Реальный результат"Когда у осужденного есть работа, созданы все условия труда – появляется и материальная заинтересованность. У него появляется мотивация больше зарабатывать, учиться новому", – рассказывает начальник отделения трудовой адаптации УФСИН по РК и Севастополю Светлана Ревуцкая.Каждый осужденный обязан трудиться – это, прежде всего, его исправление, подчеркивает Светлана Ревуцкая. А задач перед ними много. Только из цехов керченской колонии ежегодно выходят десятки видов готовых изделий.Что сделано руками осужденныхОсужденные изготавливают контейнеры для сбора ТБО и площадки для их размещения, остановочные павильоны, металлические заборы, скамейки, урны, мангалы, вольеры и многое другое. Всего же в Крыму более 40 направлений выпускаемой продукции в учреждениях УФСИН.Так, находясь в местах лишения свободы, осужденные уже приносят реальную пользу крымским городам и селам. Кто-то работает в цехах и столовых, кого-то нанимают на городские производства.Так, заработанными деньгами осужденный может материально помогать родным и близким, платить алименты, погашать исковые требования и компенсировать ущерб, нанесенный преступлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С зарплатой и без конвоя: как в Крыму осужденные искупают вину трудом В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы

