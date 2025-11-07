Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
В исправительных учреждениях Крыма ежегодно производят более 40 наименований изделий
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
КЕРЧЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы – всего около 40 направлений готовых изделий, которые ежегодно попадают на прилавки и в общественные пространства полуострова. Это - результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю. Как организованы рабочие условия и какие перспективы у отбывших свой срок – в репортаже РИА Новости Крым.
От сумы и от тюрьмы…
Бывает, оступился, попутал бес, не там свернул по линии жизни и попрал закон. Задержание, арест, следствие, суд и, как итог, лишение свободы. Приговор вступает в силу и с этого момента исправлением осужденного занимается уголовно-исполнительная система России. Человека перевоспитывают через труд.
На Крымском полуострове в УФСИН три центра трудовой адаптации осужденных. Один из них – в Керчи. В производственных цехах и мастерских исправительной колонии №2 (ИК-2) ежедневно "трудом умножают славу города-героя" десятки человек, получивших различные сроки. Сюда попадает осужденный, а выходит – человек с профессией и навыками.
Кем "выйти на свободу" – сварщиком, мастером швейного дела, подсобником, пекарем или поваром – решает сам осужденный. Но получить рабочую профессию обязан каждый, кто не имеет таковой. Процесс обучения налажен и мало чем отличается от обычного профучилища.
За парту строем
Небольшой кабинет, три ряда низких парт, учебники, тетради, ручки. На зеленой доске мелом написана дата и тема: "Калькуляционная карта блюда". Группа из 10 осужденных изучает кулинарное дело. Уже через несколько месяцев они будут готовить еду в столовых своей ИК-2 и получать зарплату. А пока – теория и первые практические задания.
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
"Всегда было интересно приготовление еды, решил стать поваром, – рассказывает осужденный ИК-2. – Труд, да, облагораживает. Я занят и у меня намного меньше времени для того, чтобы думать о чем-то другом. Занимаюсь делом, которое нравится, приношу пользу людям".
А еще, добавляет будущий повар, родные дома рады, что в неволе он нашел интересное дело. Профессия действительно востребованная. После освобождения найти первое рабочее место будет намного проще.
И так по каждому из шести направлений. Осужденный учится, проходит все положенные аттестации, получает диплом государственного образца и устраивается на производство в своей ИК. Документ поможет человеку и после освобождения работать по новой специальности.
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
Реальный результат
"Когда у осужденного есть работа, созданы все условия труда – появляется и материальная заинтересованность. У него появляется мотивация больше зарабатывать, учиться новому", – рассказывает начальник отделения трудовой адаптации УФСИН по РК и Севастополю Светлана Ревуцкая.
Каждый осужденный обязан трудиться – это, прежде всего, его исправление, подчеркивает Светлана Ревуцкая. А задач перед ними много. Только из цехов керченской колонии ежегодно выходят десятки видов готовых изделий.
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
Что сделано руками осужденных
Осужденные изготавливают контейнеры для сбора ТБО и площадки для их размещения, остановочные павильоны, металлические заборы, скамейки, урны, мангалы, вольеры и многое другое. Всего же в Крыму более 40 направлений выпускаемой продукции в учреждениях УФСИН.
"Наши учреждения получили возможность участвовать в региональной программе по благоустройству придомовых территорий в части изготовления малых архитектурных форм – лавочек и урн. А также в изготовлении контейнерных площадок. Их можно видеть практически в каждом дворе Крыма", – добавляет начальник отделения трудовой адаптации.
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
Так, находясь в местах лишения свободы, осужденные уже приносят реальную пользу крымским городам и селам. Кто-то работает в цехах и столовых, кого-то нанимают на городские производства.
© РИА Новости КрымИсправительная колония в Керчи
"Ведется постоянная работа по поиску заказов и наращиванию объемов производства для привлечения максимального количества осужденных к оплачиваемому труду. Мы регулярно направляем коммерческие предложения в организации различных форм собственности", – говорят сотрудники УФСИН.
Так, заработанными деньгами осужденный может материально помогать родным и близким, платить алименты, погашать исковые требования и компенсировать ущерб, нанесенный преступлением.
