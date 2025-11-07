Рейтинг@Mail.ru
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы – всего около 40 направлений готовых изделий, которые ежегодно... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T19:19
2025-11-07T19:19
эксклюзивы риа новости крым
фсин
уфсин
крым
новости крыма
керчь
КЕРЧЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы – всего около 40 направлений готовых изделий, которые ежегодно попадают на прилавки и в общественные пространства полуострова. Это - результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю. Как организованы рабочие условия и какие перспективы у отбывших свой срок – в репортаже РИА Новости Крым.От сумы и от тюрьмы…Бывает, оступился, попутал бес, не там свернул по линии жизни и попрал закон. Задержание, арест, следствие, суд и, как итог, лишение свободы. Приговор вступает в силу и с этого момента исправлением осужденного занимается уголовно-исполнительная система России. Человека перевоспитывают через труд.На Крымском полуострове в УФСИН три центра трудовой адаптации осужденных. Один из них – в Керчи. В производственных цехах и мастерских исправительной колонии №2 (ИК-2) ежедневно "трудом умножают славу города-героя" десятки человек, получивших различные сроки. Сюда попадает осужденный, а выходит – человек с профессией и навыками.Кем "выйти на свободу" – сварщиком, мастером швейного дела, подсобником, пекарем или поваром – решает сам осужденный. Но получить рабочую профессию обязан каждый, кто не имеет таковой. Процесс обучения налажен и мало чем отличается от обычного профучилища.За парту строемНебольшой кабинет, три ряда низких парт, учебники, тетради, ручки. На зеленой доске мелом написана дата и тема: "Калькуляционная карта блюда". Группа из 10 осужденных изучает кулинарное дело. Уже через несколько месяцев они будут готовить еду в столовых своей ИК-2 и получать зарплату. А пока – теория и первые практические задания.А еще, добавляет будущий повар, родные дома рады, что в неволе он нашел интересное дело. Профессия действительно востребованная. После освобождения найти первое рабочее место будет намного проще.И так по каждому из шести направлений. Осужденный учится, проходит все положенные аттестации, получает диплом государственного образца и устраивается на производство в своей ИК. Документ поможет человеку и после освобождения работать по новой специальности.Реальный результат"Когда у осужденного есть работа, созданы все условия труда – появляется и материальная заинтересованность. У него появляется мотивация больше зарабатывать, учиться новому", – рассказывает начальник отделения трудовой адаптации УФСИН по РК и Севастополю Светлана Ревуцкая.Каждый осужденный обязан трудиться – это, прежде всего, его исправление, подчеркивает Светлана Ревуцкая. А задач перед ними много. Только из цехов керченской колонии ежегодно выходят десятки видов готовых изделий.Что сделано руками осужденныхОсужденные изготавливают контейнеры для сбора ТБО и площадки для их размещения, остановочные павильоны, металлические заборы, скамейки, урны, мангалы, вольеры и многое другое. Всего же в Крыму более 40 направлений выпускаемой продукции в учреждениях УФСИН.Так, находясь в местах лишения свободы, осужденные уже приносят реальную пользу крымским городам и селам. Кто-то работает в цехах и столовых, кого-то нанимают на городские производства.Так, заработанными деньгами осужденный может материально помогать родным и близким, платить алименты, погашать исковые требования и компенсировать ущерб, нанесенный преступлением.
фсин, уфсин, крым, новости крыма, керчь
Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму

В исправительных учреждениях Крыма ежегодно производят более 40 наименований изделий

19:19 07.11.2025
 
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
КЕРЧЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы – всего около 40 направлений готовых изделий, которые ежегодно попадают на прилавки и в общественные пространства полуострова. Это - результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю. Как организованы рабочие условия и какие перспективы у отбывших свой срок – в репортаже РИА Новости Крым.

От сумы и от тюрьмы…

Бывает, оступился, попутал бес, не там свернул по линии жизни и попрал закон. Задержание, арест, следствие, суд и, как итог, лишение свободы. Приговор вступает в силу и с этого момента исправлением осужденного занимается уголовно-исполнительная система России. Человека перевоспитывают через труд.
На Крымском полуострове в УФСИН три центра трудовой адаптации осужденных. Один из них – в Керчи. В производственных цехах и мастерских исправительной колонии №2 (ИК-2) ежедневно "трудом умножают славу города-героя" десятки человек, получивших различные сроки. Сюда попадает осужденный, а выходит – человек с профессией и навыками.
Кем "выйти на свободу" – сварщиком, мастером швейного дела, подсобником, пекарем или поваром – решает сам осужденный. Но получить рабочую профессию обязан каждый, кто не имеет таковой. Процесс обучения налажен и мало чем отличается от обычного профучилища.

За парту строем

Небольшой кабинет, три ряда низких парт, учебники, тетради, ручки. На зеленой доске мелом написана дата и тема: "Калькуляционная карта блюда". Группа из 10 осужденных изучает кулинарное дело. Уже через несколько месяцев они будут готовить еду в столовых своей ИК-2 и получать зарплату. А пока – теория и первые практические задания.
"Всегда было интересно приготовление еды, решил стать поваром, – рассказывает осужденный ИК-2. – Труд, да, облагораживает. Я занят и у меня намного меньше времени для того, чтобы думать о чем-то другом. Занимаюсь делом, которое нравится, приношу пользу людям".
А еще, добавляет будущий повар, родные дома рады, что в неволе он нашел интересное дело. Профессия действительно востребованная. После освобождения найти первое рабочее место будет намного проще.
И так по каждому из шести направлений. Осужденный учится, проходит все положенные аттестации, получает диплом государственного образца и устраивается на производство в своей ИК. Документ поможет человеку и после освобождения работать по новой специальности.
Реальный результат

"Когда у осужденного есть работа, созданы все условия труда – появляется и материальная заинтересованность. У него появляется мотивация больше зарабатывать, учиться новому", – рассказывает начальник отделения трудовой адаптации УФСИН по РК и Севастополю Светлана Ревуцкая.
Каждый осужденный обязан трудиться – это, прежде всего, его исправление, подчеркивает Светлана Ревуцкая. А задач перед ними много. Только из цехов керченской колонии ежегодно выходят десятки видов готовых изделий.
Что сделано руками осужденных

Осужденные изготавливают контейнеры для сбора ТБО и площадки для их размещения, остановочные павильоны, металлические заборы, скамейки, урны, мангалы, вольеры и многое другое. Всего же в Крыму более 40 направлений выпускаемой продукции в учреждениях УФСИН.

"Наши учреждения получили возможность участвовать в региональной программе по благоустройству придомовых территорий в части изготовления малых архитектурных форм – лавочек и урн. А также в изготовлении контейнерных площадок. Их можно видеть практически в каждом дворе Крыма", – добавляет начальник отделения трудовой адаптации.

Так, находясь в местах лишения свободы, осужденные уже приносят реальную пользу крымским городам и селам. Кто-то работает в цехах и столовых, кого-то нанимают на городские производства.
"Ведется постоянная работа по поиску заказов и наращиванию объемов производства для привлечения максимального количества осужденных к оплачиваемому труду. Мы регулярно направляем коммерческие предложения в организации различных форм собственности", – говорят сотрудники УФСИН.
Так, заработанными деньгами осужденный может материально помогать родным и близким, платить алименты, погашать исковые требования и компенсировать ущерб, нанесенный преступлением.
