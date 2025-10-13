https://crimea.ria.ru/20251013/prestuplenie-i-nakazanie--kak-soderzhat-zaklyuchennykh-v-krymu-1150026194.html

Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбард.При этом, по его словам, число поступающих жалоб со стороны этой категории граждан в аппараты уполномоченных ежегодно остается примерно одинаковым."За прошлый год около двухсот обращений именно из мест лишения свободы в аппарат уполномоченного. В этом году за 8 месяцев их уже было 150, и 45 по линии оказания медпомощи", – привел статистику омбудсмен.Среди обращений встречаются связанные с вопросами медицинского обеспечения, в некоторых случаях они подтверждаются и могут быть связаны как с объективными, так и субъективными причинами, продолжает гость эфира. Самая большая проблема – нехватка штатных докторов. При этом в целом вопросы медицины в исправительных учреждениях стали решаться эффективнее."Осуществляется обеспечение медицинскими препаратами, лекарственными средствами, их закупки осуществляет Федеральная служба исполнения наказания целенаправленно только сверху вниз…И здесь хочу в хорошем смысле похвастаться: у нас построен новый следственный изолятор №2 в городе Симферополь, и там трехэтажный медицинский блок, это очень здорово, и он оснащен очень дорогим оборудованием", – отметил Штехбард.Омбудсмен также подчеркнул, что каждый заключенный имеет право и возможность обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в случае, если он имеет жалобы по содержанию или медицине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрахДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьСудебный департамент Крыма предупредил о новых фейках

