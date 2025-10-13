https://crimea.ria.ru/20251013/prestuplenie-i-nakazanie--kak-soderzhat-zaklyuchennykh-v-krymu-1150026194.html
Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму
Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму
В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T07:47
2025-10-13T07:47
2025-10-13T07:47
радио "спутник в крыму"
фсин
уфсин
крым
закон и право
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2045cf9f08b299d98de42650ea624299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбард.При этом, по его словам, число поступающих жалоб со стороны этой категории граждан в аппараты уполномоченных ежегодно остается примерно одинаковым."За прошлый год около двухсот обращений именно из мест лишения свободы в аппарат уполномоченного. В этом году за 8 месяцев их уже было 150, и 45 по линии оказания медпомощи", – привел статистику омбудсмен.Среди обращений встречаются связанные с вопросами медицинского обеспечения, в некоторых случаях они подтверждаются и могут быть связаны как с объективными, так и субъективными причинами, продолжает гость эфира. Самая большая проблема – нехватка штатных докторов. При этом в целом вопросы медицины в исправительных учреждениях стали решаться эффективнее."Осуществляется обеспечение медицинскими препаратами, лекарственными средствами, их закупки осуществляет Федеральная служба исполнения наказания целенаправленно только сверху вниз…И здесь хочу в хорошем смысле похвастаться: у нас построен новый следственный изолятор №2 в городе Симферополь, и там трехэтажный медицинский блок, это очень здорово, и он оснащен очень дорогим оборудованием", – отметил Штехбард.Омбудсмен также подчеркнул, что каждый заключенный имеет право и возможность обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в случае, если он имеет жалобы по содержанию или медицине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зарабатывают и даже женятся: как живут в исправительных центрахДворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьСудебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cca2af9f0b37e6e7185c28cec43a082d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсин, уфсин, крым, закон и право, новости крыма, общество
Преступление и наказание – как содержат заключенных в Крыму
В Крыму улучшается качество содержания заключенных – омбудсмен в РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Крыму улучшается качество содержания заключенных в исправительных учреждениях, в том числе повышается уровень медобслуживания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбард.
"Есть движение вперед, особенно в последние годы, в сторону улучшения соблюдения прав заключенных. Это очень важно. Характер тех жалоб, которые высказывали люди в своих обращениях, качественно изменился. За это стоит порадоваться", – заявил Штехбард.
При этом, по его словам, число поступающих жалоб со стороны этой категории граждан в аппараты уполномоченных ежегодно остается примерно одинаковым.
"За прошлый год около двухсот обращений именно из мест лишения свободы в аппарат уполномоченного. В этом году за 8 месяцев их уже было 150, и 45 по линии оказания медпомощи", – привел статистику омбудсмен.
Среди обращений встречаются связанные с вопросами медицинского обеспечения, в некоторых случаях они подтверждаются и могут быть связаны как с объективными, так и субъективными причинами, продолжает гость эфира. Самая большая проблема – нехватка штатных докторов. При этом в целом вопросы медицины в исправительных учреждениях стали решаться эффективнее.
"Осуществляется обеспечение медицинскими препаратами, лекарственными средствами, их закупки осуществляет Федеральная служба исполнения наказания целенаправленно только сверху вниз…И здесь хочу в хорошем смысле похвастаться: у нас построен новый следственный изолятор №2 в городе Симферополь, и там трехэтажный медицинский блок, это очень здорово, и он оснащен очень дорогим оборудованием", – отметил Штехбард.
Омбудсмен также подчеркнул, что каждый заключенный имеет право и возможность обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в случае, если он имеет жалобы по содержанию или медицине.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: