Рейтинг@Mail.ru
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250821/sudebnyy-departament-kryma-predupredil-o-novykh-feykakh-1148884498.html
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
Аферисты рассылают сообщения с фейковых Telegram-аккаунтов начальника управления судебного департамента Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в четверг в... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T14:20
2025-08-21T14:20
крым
новости крыма
суды крыма
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Аферисты рассылают сообщения с фейковых Telegram-аккаунтов начальника управления судебного департамента Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в четверг в пресс-службе управления.Крымчан просят не реагировать на мошеннические сообщения и блокировать фейковые страницы.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предупредили об усилении информационных атак и призвал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыЗакрытие автодорог в Крыму – очередной фейкНа Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, суды крыма, фейк
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках

Аферисты рассылают фейки от имени главы управления судебного департамента Крыма

14:20 21.08.2025
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Аферисты рассылают сообщения с фейковых Telegram-аккаунтов начальника управления судебного департамента Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в четверг в пресс-службе управления.
"Мошенники создали фейковые Telegram-каналы начальника Управления судебного департамента в Республике Крым Дмитрия Матвеева и рассылают сообщения от его имени", –сказано в сообщении.
Крымчан просят не реагировать на мошеннические сообщения и блокировать фейковые страницы.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предупредили об усилении информационных атак и призвал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
 
КрымНовости КрымаСуды КрымаФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
14:25"Трюки в стиле КВН": Лавров оценил стремление Зеленского к переговорам
14:20Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
14:07Встреча Путина и Зеленского – названо условие
13:56Крупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторан
13:53"От листовок до теракта": осужденная в Крыму рассказала о вербовке ГУР
13:48Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
13:40В Белоруссии комплексы "Полонез" могут оснастить ядерными боеголовками
13:34В пути следования задерживаются 7 поездов "Таврия" - оперативные данные
13:29На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
13:20Ракета "Ангара" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк
13:10ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max
13:05Киев теряет людей и танки – потери противника за сутки
12:48Жапаров ответил на санкции США и Британии против кыргызских банков
12:37Цели достигнуты: армия России нанесла мощный удар по ВПК Украины
12:26Еще один населенный пункт в ДНР освобожден
12:12Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
12:01Житель Кубани из ревности "заказал" подругу своей экс-супруги
11:38Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным
11:30Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Лента новостейМолния