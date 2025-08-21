https://crimea.ria.ru/20250821/sudebnyy-departament-kryma-predupredil-o-novykh-feykakh-1148884498.html
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
Судебный департамент Крыма предупредил о новых фейках
2025-08-21T14:20
2025-08-21T14:20
2025-08-21T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Аферисты рассылают сообщения с фейковых Telegram-аккаунтов начальника управления судебного департамента Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщили в четверг в пресс-службе управления.Крымчан просят не реагировать на мошеннические сообщения и блокировать фейковые страницы.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее предупредили об усилении информационных атак и призвал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыЗакрытие автодорог в Крыму – очередной фейкНа Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
