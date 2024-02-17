https://crimea.ria.ru/20240217/vse-po-planu-kak-stroyat-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-1135010831.html
Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
Строительство юго-восточного обхода Симферополя на 25-киллометровом участке Донское – Перевальное идет в графике. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T12:16
2024-02-17T12:16
2024-02-17T12:18
юрий гоцанюк
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
симферополь
крым
новости крыма
госпрограмма социально-экономического развития крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135010200_0:312:960:852_1920x0_80_0_0_ca185522f436a5c8c488a9c7e21c1671.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фер – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя на 25-киллометровом участке Донское – Перевальное идет в графике. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.По его словам, новая четырехполосная дорога будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода — две эстакады и два путепровода. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи.Строительство автодороги Донское — Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%, сообщал ранее начальник службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов. Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик — Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Читайте на РИА Новости Крым:Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участковКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135010200_0:222:960:942_1920x0_80_0_0_a892dcb456912a6ce7f1283506dd0917.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гоцанюк, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, симферополь, крым, новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма
Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя
Гоцанюк: строительство дороги на участке Донское – Перевальное идет по графику
12:16 17.02.2024 (обновлено: 12:18 17.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фер – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя на 25-киллометровом участке Донское – Перевальное идет в графике. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.
"Продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу "Таврида" с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины. Вся необходимая работа ведется в графике", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, новая четырехполосная дорога будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода — две эстакады и два путепровода. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи.
Строительство автодороги Донское — Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%
, сообщал ранее начальник службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.
Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик — Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.
Читайте на РИА Новости Крым: