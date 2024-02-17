https://crimea.ria.ru/20240217/vse-po-planu-kak-stroyat-yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya-1135010831.html

Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя

Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Все по плану: как строят юго-восточный обход Симферополя

Строительство юго-восточного обхода Симферополя на 25-киллометровом участке Донское – Перевальное идет в графике. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T12:16

2024-02-17T12:16

2024-02-17T12:18

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фер – РИА Новости Крым. Строительство юго-восточного обхода Симферополя на 25-киллометровом участке Донское – Перевальное идет в графике. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.По его словам, новая четырехполосная дорога будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Вдоль обочин появятся шумозащитные экраны, на участке обхода — две эстакады и два путепровода. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи.Строительство автодороги Донское — Перевальное в Крыму завершено более чем на 80%, сообщал ранее начальник службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов. Юго-восточный обход Симферополя строят в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Застройщик — Служба автодорог Крыма, проектировщик – компания "ВАД". Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донского до села Заречного, 2-й, протяженностью 9,4 км – через Заречное до выезда из Перевального. Появление дороги разгрузит улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределит транспортные потоки от "Тавриды" в направлении Алушты.Читайте на РИА Новости Крым:Под новую объездную Симферополя планируют изъять более 100 участковКакие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, симферополь, крым, новости крыма, госпрограмма социально-экономического развития крыма