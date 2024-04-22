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На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры
На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры - РИА Новости Крым, 22.04.2024
На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры
В рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T17:41
2024-04-22T17:41
2024-04-22T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы специально для крымчан, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист РФ Айдар Шайдулин.В рамках фестиваля в Крым прибыло более 800 участников. Логистика была очень сложной, рассказал Айдар Шайдулин."Были и поезда, и автобусы, и автомобильный транспорт, и фуры, которые везли декорации, инструменты, костюмы", – перечислил он.Донецкий оперный театр представит в Крыму классическую постановку балета "Ромео и Джульетта" в трех действиях, а также балет "Малыш и Карлсон", в котором звучит инструментальная музыка Сергея Прокофьева. Фестиваль в честь этого великого русского композитора в эти дни проходит и в Донецке, сказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.Организаторы фестиваля выразили надежду, что очень скоро смогут провести фестиваль на родине композитора, в селе Красное Покровского района в ДНР.Напомним, зрители Севастополя, Симферополя и Ялты смогут в ближайшие дни увидеть семь балетных и оперных спектаклей на музыку Прокофьева. В программе также два гала-концерта с участием артистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Воронежского театра оперы и балета, театра "Кремлевский балет", Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Н. Сапаева, театра "Донбасс-опера".Читайте также на РИА Новости Крым:Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаПутин высказался о строительстве культурного кластера в СевастополеМузы, вдохновленные Крымской войной
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культура, новости крыма, крым, театр, балет, сергей прокофьев, музыка, искусство
На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры
В Крым на фестиваль оперы и балета имени Прокофьева прибыло более 800 артистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым.
В рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы специально для крымчан, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым
генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист РФ Айдар Шайдулин.
"Мы здесь уже показали два премьерных спектакля, которые были созданы специально для фестиваля. Это детский балет-сказка "Петя и волк", который увидели юные зрители Севастополя, и это балет "Шут" по мотивам русских народных сказок, который также был впервые показан в рамках фестиваля", – сказал Шайдулин.
В рамках фестиваля в Крым прибыло более 800 участников. Логистика была очень сложной, рассказал Айдар Шайдулин.
"Были и поезда, и автобусы, и автомобильный транспорт, и фуры, которые везли декорации, инструменты, костюмы", – перечислил он.
Донецкий оперный театр представит в Крыму классическую постановку балета "Ромео и Джульетта" в трех действиях, а также балет "Малыш и Карлсон", в котором звучит инструментальная музыка Сергея Прокофьева. Фестиваль в честь этого великого русского композитора в эти дни проходит и в Донецке, сказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.
"Помимо интересных балетов и опер, у Прокофьева есть и инструментальная музыка очень интересная, и как раз в день рождения Сергея Сергеевича Прокофьева проходит музыкальный фестиваль. Он будет идти в течение трех дней, сегодня параллельно на двух площадках", – сказал Шайдулин.
Организаторы фестиваля выразили надежду, что очень скоро смогут провести фестиваль на родине композитора, в селе Красное Покровского района в ДНР.
Напомним, зрители Севастополя, Симферополя и Ялты смогут в ближайшие дни увидеть семь балетных и оперных спектаклей
на музыку Прокофьева. В программе также два гала-концерта с участием артистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Воронежского театра оперы и балета, театра "Кремлевский балет", Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Н. Сапаева, театра "Донбасс-опера".
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