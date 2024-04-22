https://crimea.ria.ru/20240422/na-festivale-imeni-prokofeva-v-krymu-predstavili-uzhe-dve-premery-1136754434.html

На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры

На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры - РИА Новости Крым, 22.04.2024

На фестивале имени Прокофьева в Крыму представили уже две премьеры

В рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T17:41

2024-04-22T17:41

2024-04-22T17:41

культура

новости крыма

крым

театр

балет

сергей прокофьев

музыка

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136754807_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_690698373100788ab8cab90f81e684da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. В рамках фестиваля оперы и балета имени Сергея Прокофьева, который проходит сейчас в Крыму, состоялось уже две премьеры для детей. Постановки были созданы специально для крымчан, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист РФ Айдар Шайдулин.В рамках фестиваля в Крым прибыло более 800 участников. Логистика была очень сложной, рассказал Айдар Шайдулин."Были и поезда, и автобусы, и автомобильный транспорт, и фуры, которые везли декорации, инструменты, костюмы", – перечислил он.Донецкий оперный театр представит в Крыму классическую постановку балета "Ромео и Джульетта" в трех действиях, а также балет "Малыш и Карлсон", в котором звучит инструментальная музыка Сергея Прокофьева. Фестиваль в честь этого великого русского композитора в эти дни проходит и в Донецке, сказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.Организаторы фестиваля выразили надежду, что очень скоро смогут провести фестиваль на родине композитора, в селе Красное Покровского района в ДНР.Напомним, зрители Севастополя, Симферополя и Ялты смогут в ближайшие дни увидеть семь балетных и оперных спектаклей на музыку Прокофьева. В программе также два гала-концерта с участием артистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Воронежского театра оперы и балета, театра "Кремлевский балет", Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Н. Сапаева, театра "Донбасс-опера".Читайте также на РИА Новости Крым:Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора ШаляпинаПутин высказался о строительстве культурного кластера в СевастополеМузы, вдохновленные Крымской войной

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости крыма, крым, театр, балет, сергей прокофьев, музыка, искусство