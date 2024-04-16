В Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль
День рождения композитора Прокофьева отметят в Крыму фестивалем оперы и балета
20:02 16.04.2024 (обновлено: 22:11 16.04.2024)
© Фото предоставлено организаторами фестиваляВ Крыму в честь Прокофьева устроят оперный и балетный фестиваль
© Фото предоставлено организаторами фестиваля
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. День рождения одного из самых знаменитых композиторов России Сергея Прокофьева в Крыму отметят фестивалем оперы и балета с участием артистов крупнейших театров страны.
Зрители Севастополя, Симферополя и Ялты смогут увидеть семь балетных и оперных спектаклей на музыку Прокофьева. Также в программе – два гала-концерта с участием артистов Большого театра России, Мариинского театра, Музыкального академического театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Воронежского театра оперы и балета, театра "Кремлевский балет", Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Н. Сапаева, театра "Донбасс-опера".
Подобный проект с участием такого количества творческих коллективов и постановок в актуальном историческом периоде пройдет впервые. Только от Марийского театра в Крым едут 200 артистов и музыкантов, из Воронежа – 60, а также более 170 человек составит коллектив "Донбасс-Опера". Выступать артисты будут под живую музыку симфонического оркестра.
Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым продюсер фестиваля Айдар Шайдуллин, такой масштабнейший проект не был бы возможен без поддержки государства в виде Президентского фонда культурных инициатив. По словам Шайдуллина, изначально фестиваль должен был пройти на родине Сергея Прокофьева – в Донбассе.
"Изначально местом проведения предполагался Донецк, так как Сергей Прокофьев родился в селе Красное. Но, очевидно, что в нынешних условиях проведение фестиваля невозможно, и мы выбрали альтернативой Крым, потому что полуостров вернулся в лоно Российского государства и для всех нас это определяющее и знаковое событие", – сказал продюсер.
В программе - балеты "Золушка" и "Ромео и Джульетта", изначально созданные Прокофьевым специально для примы Галины Улановой, одноактный балет "Шут", кантата "Александр Невский", опера-фарс "Любовь к трем апельсинам". Для маленьких зрителей подготовили балет-феерию "Малыш и Карлсон" и балет "Петя и волк".
© Фото предоставлено организаторами "Фестиваля оперы и балета им. Сергея Прокофьева"Сцена из балета "Шут"
© Фото предоставлено организаторами "Фестиваля оперы и балета им. Сергея Прокофьева"
Сцена из балета "Шут"
"Сергей Прокофьев – очень глубокий композитор, его музыку всегда интересно танцевать, потому что она сильно эмоционально окрашена и в ней множество граней чувств, которые необходимо передать зрителю. Каждый раз очень интересно, сможем ли мы как артисты балета донести телом то, что задумали композитор и хореограф", – поделился художественный руководитель Воронежского государственного театра оперы и балета, в прошлом сам артист балета и балетмейстер Александр Литягин.
И он знает, о чем говорит: ведь в творческой танцевальной копилке Александра Литягина – партия принца в "Золушке".
Воронежский театр будет впервые выступать в Крыму, и это для артистов большая честь, признался худрук.
Прокофьев, Уланова и Дзефирелли
А вот артисты "Донбасс-Опера" в Крыму уже выступали и знают крымского зрителя. В этот раз из Донецка в Крым везут кантату "Александр Невский", необычный балет "Малыш и Карлсон" и классику – "Ромео и Джульетта", который стал одним из символов драматического балета.
"Это та самая легендарная постановка Лавровского, та постановка, которую танцевала Галина Сергеевна Уланова. У нас она сохранена со всеми нюансами", – сказал РИА Новости Крым художественный руководитель "Донбасс-Опера", народный артист Украины Вадим Писарев.
О работе над обновленной версией спектакля рассказал художественный руководитель Марийского театра оперы и балета, заслуженный артист России Константин Иванов.
"Я принципиально создавал свою версию. Для меня мой балет – это впечатления от фильма Франко Дзефирелли, который на меня произвел колоссальное впечатление. По сценам, героям, их характерам я многое взял от Дзефирелли. Но там это исполняют драматические актеры, а здесь балетные", – раскрыл подробности своей постановки Иванов.
И уточнил, что спектакль гораздо короче, чем у коллег: час идет первое отделение и минут 35 второе. То есть это спектакль в динамике: сцены сменяются одна за другой, это все драматически и стремительно.
© Фото предоставлено организаторами "Фестиваля оперы и балета им. Сергея Прокофьева"Сцена из балета "Ромео и Джульетта"
© Фото предоставлено организаторами "Фестиваля оперы и балета им. Сергея Прокофьева"
Сцена из балета "Ромео и Джульетта"
Уроки культуры
"Фестиваль оперы и балета им. Сергея Прокофьева" предполагает также и образовательную программу. Для студентов крымского университета культуры проведут лекции и дадут мастер-классы по оперному пению и классическому танцу.
"У меня будет классический урок классического танца. Естественно, я буду отталкиваться от возможностей тех, кто придет на этот мастер-класс, от их уровня подготовки. Он будет понятен с первых движений. И на этой основе я буду создавать те или иные комбинации. То есть репетиция предполагается у станка", – уточнил Константин Иванов.
Русский и советский композитор Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в селе Солнцовка Екатеринославской губернии (теперь село Красное в ДНР). Первую оперу он написал в девять лет. Прокофьев закончил Петербургскую консерваторию, где ему преподавал Римский-Корсаков. В 1918 году музыкант покинул Россию, но вернулся в 1936 году.
Композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев – автор восьми опер и восьми балетов, семи симфоний, всего более 130 произведений. Он – обладатель шести Сталинских и одной Ленинской премии.
Музыковеды отмечают собственный новаторский стиль Прокофьева и относят его к числу наиболее значительных и репертуарных композиторов XX века, несмотря на то, что исполнение большинства его сочинений требует от пианистов высокого технического мастерства.
За рубежом Сергея Прокофьева считают абсолютно русским композитором и часто используют его музыку как фоновую для музыкального иллюстрирования русской души и русского уклада.