Рейтинг@Mail.ru
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240428/6-y-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-doroga-na-yaltu-otkryli-v-kremle-1136941366.html
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 28.04.2024
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T23:14
2024-04-28T23:18
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
кремль
культура
новости
общество
ялта
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/04/1119650130_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_403ca56ebef4b34555fe814fbcacc6cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, передает корреспондент РИА Новости.Гимн фестиваля прозвучал в обработке композитора и заслуженного артиста РФ Кая Метова. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс.Прозвучали такие композиции, как "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие.В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. Сольные номера они представили на малой сцене Кремлевского дворца.Концерт фестиваля завершился выступлением Майданова.В финальном гала-концерте 1 мая в Большом зале Кремлевского дворца зарубежные исполнители выступят дуэтами с артистами российской эстрады: Зарой, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Анной Большовой и другими.Победителей фестиваля определит жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко.Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://crimea.ria.ru/20240418/vokalisty-iz-15-stran-primut-uchastie-v-festivale-doroga-na-yaltu-1136643083.html
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/04/1119650130_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09096aad03ddf8d19a3f319f844031e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , кремль, культура, новости, общество, ялта, великая отечественная война
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле

Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Кремлевском дворце

23:14 28.04.2024 (обновлено: 23:18 28.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"
Международный музыкальный фестиваль Дорога на Ялту - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, передает корреспондент РИА Новости.
Гимн фестиваля прозвучал в обработке композитора и заслуженного артиста РФ Кая Метова. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс.
"В этом году мы проводим уже шестой фестиваль. Снова "Дорога на Ялту" берет старт из Кремля… Мы получили конкурсные заявки из 55 стран, в результате тщательного отбора 16 музыкантов из 15 государств прилетели в Москву, чтобы в канун Дня Победы исполнить любимые, известные нам с детства песни о войне на своих родных языках", - сказали ведущие, открывая концерт.
Прозвучали такие композиции, как "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие.
В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. Сольные номера они представили на малой сцене Кремлевского дворца.
"Наш фестиваль шагает по планете. Я знаю, что на этом фестивале огромный конкурс. Я рад, что исполнители из разных стран бьются за эту возможность. Настолько творчески к этому подходят, что это всегда до слез", - сказал член жюри и заслуженный артист РФ Денис Майданов.
Концерт фестиваля завершился выступлением Майданова.
В финальном гала-концерте 1 мая в Большом зале Кремлевского дворца зарубежные исполнители выступят дуэтами с артистами российской эстрады: Зарой, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Анной Большовой и другими.
Победителей фестиваля определит жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Музыкальный фестиваль Дорога на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 06:36
Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
 
Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту"КремльКультураНовостиОбществоЯлтаВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и тепло: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 29 апреля
23:146-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
21:59Главное за день 28 апреля
21:31Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подростки
21:22В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи
21:14В Крыму электрички перестанут останавливаться на станции Айвазовская
20:45В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен
20:33Боррель назвал дату окончания конфликта на Украине
20:07Атаки на Крым и арест замминистра обороны РФ: топ новостей недели
19:41Генерал ВСУ рассмеялся в ответ на слова о возможности захватить Крым
19:23В поселке недалеко от Новой Каховки от мин ВСУ погибли два человека
18:50Гитлер искал в Крыму чашу Грааля - историк
18:18Какая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
17:39Страшная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФ
17:09ВСУ ударили кассетным боеприпасом по храму в момент праздничной службы
16:50В Севастополе остановили паромы - портится погода
16:24В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко
16:08Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов
15:318 мирных жителей пострадали от украинских БПЛА в Белгородской области
Лента новостейМолния