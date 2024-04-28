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6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле - РИА Новости Крым, 28.04.2024
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T23:14
2024-04-28T23:14
2024-04-28T23:18
музыкальный фестиваль "дорога на ялту"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, передает корреспондент РИА Новости.Гимн фестиваля прозвучал в обработке композитора и заслуженного артиста РФ Кая Метова. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс.Прозвучали такие композиции, как "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие.В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. Сольные номера они представили на малой сцене Кремлевского дворца.Концерт фестиваля завершился выступлением Майданова.В финальном гала-концерте 1 мая в Большом зале Кремлевского дворца зарубежные исполнители выступят дуэтами с артистами российской эстрады: Зарой, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Анной Большовой и другими.Победителей фестиваля определит жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко.Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://crimea.ria.ru/20240418/vokalisty-iz-15-stran-primut-uchastie-v-festivale-doroga-na-yaltu-1136643083.html
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музыкальный фестиваль "дорога на ялту" , кремль, культура, новости, общество, ялта, великая отечественная война
6-й международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открыли в Кремле
Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Кремлевском дворце
23:14 28.04.2024 (обновлено: 23:18 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, передает корреспондент РИА Новости.
Гимн фестиваля прозвучал в обработке композитора и заслуженного артиста РФ Кая Метова. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс.
"В этом году мы проводим уже шестой фестиваль. Снова "Дорога на Ялту" берет старт из Кремля… Мы получили конкурсные заявки из 55 стран, в результате тщательного отбора 16 музыкантов из 15 государств прилетели в Москву, чтобы в канун Дня Победы исполнить любимые, известные нам с детства песни о войне на своих родных языках", - сказали ведущие, открывая концерт.
Прозвучали такие композиции, как "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие.
В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. Сольные номера они представили на малой сцене Кремлевского дворца.
"Наш фестиваль шагает по планете. Я знаю, что на этом фестивале огромный конкурс. Я рад, что исполнители из разных стран бьются за эту возможность. Настолько творчески к этому подходят, что это всегда до слез", - сказал член жюри и заслуженный артист РФ Денис Майданов.
Концерт фестиваля завершился выступлением Майданова.
В финальном гала-концерте 1 мая в Большом зале Кремлевского дворца зарубежные исполнители выступят дуэтами с артистами российской эстрады: Зарой, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Анной Большовой и другими.
Победителей фестиваля определит жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.