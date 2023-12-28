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В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов
В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов
Власти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:26
2023-12-28T16:34
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
национализация в крыму
новости крыма
украина
крым
квартира зеленского в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, в том числе прядка 200 предприятий. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам спикера парламента региона, деньги от продажи этого имущества уже поступают в бюджет Крыма."Деньги немаленькие, активы там хорошие. В этом плане совершенный оптимизм", - добавил Константинов.Национализация в КрымуВ октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество иностранных государств и их граждан, осуществляющих подрывную деятельность против России. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества. На сегодняшний день в собственность республики перешли порядка 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавшим 77 юридическим и физическим лицам.Национализированные объекты продаются на торгах новым собственникам путем проведения открытых аукционов. На сегодняшний день уже состоялись торги по продаже национализированного имущества, включая бывшую собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других.Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что доходы Крыма от продажи изъятого имущества по итогам 2023 года составили 2,3 млрд рублей.500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Также на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов.Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе . Сегодня на этих предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные и административно-производственные процессы. По словам руководителей Крыма, средства от реализации национализированного имущества планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также на развитие городов и районов республики.Работа по выявлению и изъятию имущества враждебных России физических и юридических лиц продолжается.
https://crimea.ria.ru/20231121/na-chto-idut-dengi-ot-prodazhi-imuschestva-ukrainskikh-oligarkhov-v-krymu-1132928381.html
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владимир константинов, национализация в крыму, новости крыма, украина, крым, квартира зеленского в крыму
В Крыму национализировали около 200 предприятий украинских олигархов

В собственность Крыма перешли порядка 200 предприятий украинских олигархов - Константинов

16:26 28.12.2023 (обновлено: 16:34 28.12.2023)
 
© РИА Новости КрымВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, в том числе прядка 200 предприятий. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Порядка 200 предприятий (национализированы – ред.). Это предприятия и действующие, и "мертвые", за которыми числились активы, и которые в любой момент могли быть перепроданы и исчезнуть из контроля", – сказал он.
По словам спикера парламента региона, деньги от продажи этого имущества уже поступают в бюджет Крыма.
"Деньги немаленькие, активы там хорошие. В этом плане совершенный оптимизм", - добавил Константинов.

Национализация в Крыму

В октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество иностранных государств и их граждан, осуществляющих подрывную деятельность против России. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества. На сегодняшний день в собственность республики перешли порядка 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавшим 77 юридическим и физическим лицам.
Национализированные объекты продаются на торгах новым собственникам путем проведения открытых аукционов. На сегодняшний день уже состоялись торги по продаже национализированного имущества, включая бывшую собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что доходы Крыма от продажи изъятого имущества по итогам 2023 года составили 2,3 млрд рублей.
500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Также на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.
Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов.
Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе . Сегодня на этих предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные и административно-производственные процессы. По словам руководителей Крыма, средства от реализации национализированного имущества планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также на развитие городов и районов республики.
Работа по выявлению и изъятию имущества враждебных России физических и юридических лиц продолжается.
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 09:41
На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновНационализация в КрымуНовости КрымаУкраинаКрымКвартира Зеленского в Крыму
 
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