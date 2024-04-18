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В Крыму дополнили список национализируемого имущества олигархов Украины

В Крыму дополнили список национализируемого имущества олигархов Украины - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В Крыму дополнили список национализируемого имущества олигархов Украины

Государственный совет Крыма дополнил список объектов национализируемого имущества, ранее принадлежавшего украинским банкам и предприятиям. Соответствующее... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T13:41

2024-04-18T13:41

2024-04-18T13:41

национализация в крыму

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

украина

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма дополнил список объектов национализируемого имущества, ранее принадлежавшего украинским банкам и предприятиям. Соответствующее постановление принято на сессии парламента республики в четверг, сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Кроме того, постановление уточняет перечень имущества граждан, спонсирующих украинский террористический режим.Согласно опубликованному на сайте Государственного совета республики документу, под национализацию попали около 20 нежилых зданий и сооружений в Ялте, в том числе павильоны, хранилища и гаражи.По словам Константинова, в Крыму продолжается работа по выявлению активов украинских олигархов и политиков, являющихся пособниками киевского режима.В четверг в Крыму состоялся аукцион по продаже недостроенного комплекса-пансионата "Лазурный берег" в Алуште, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Объект был продан за 881 млн рублей.Решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, крымский парламент принял в феврале 2023 года. В первую очередь это коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в РК уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица.По информации минимущества Крыма, по итогам 2023 года от реализации национализированного имущества в бюджет республики поступило 1,7 миллиарда рублей.* Внесен в российский список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигарховНационализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукционНационализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), украина, крым, новости крыма