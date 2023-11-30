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Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти
Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти
Часть доходов принадлежавших украинским олигархам и политикам предприятий в Крыму до их национализации шла на нужды украинских вооруженных формирований и... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T13:54
2023-11-30T14:01
анатолий заиченко
керчь
всу (вооруженные силы украины)
национализация в крыму
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Часть доходов принадлежавших украинским олигархам и политикам предприятий в Крыму до их национализации шла на нужды украинских вооруженных формирований и недружественных России организаций. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.По словам Заиченко, все национализированные в Крыму предприятия продолжают работать на благо Крыма и его жителей, их трудовые коллективы сохранены.На них введены временные администрации, которые контролируют все текущие организационные и административно-хозяйственные процессы. Их основная задача – заниматься непосредственно производственной деятельностью и контролировать денежные потоки, чтобы средства не попали в чужие руки, добавил замминистра.Национализация в КрымуВ Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей.В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики КрымРанее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха КоломойскогоКвартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгахВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
https://crimea.ria.ru/20231124/natsionalizatsiya-v-krymu-esche-shest-obektov-prodali-za-370-mln-rubley-1133039590.html
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анатолий заиченко, керчь, всу (вооруженные силы украины), национализация в крыму, мнения, крым, новости крыма, минимущества крыма
Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти

Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали украинских боевиков – власти

13:54 30.11.2023 (обновлено: 14:01 30.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Часть доходов принадлежавших украинским олигархам и политикам предприятий в Крыму до их национализации шла на нужды украинских вооруженных формирований и недружественных России организаций. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
"Все предприятия, попавшие под национализацию, ранее отправляли денежные средства от своей хозяйственной деятельности как на финансирование вражеских вооруженных формирований Украины, так и на финансирование организаций, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Эти денежные потоки шли нашим врагам", – сказал он журналистам в ходе посещения керченского рыбоконсервного завода "Пролив", ранее национализированного властями республики.
По словам Заиченко, все национализированные в Крыму предприятия продолжают работать на благо Крыма и его жителей, их трудовые коллективы сохранены.
На них введены временные администрации, которые контролируют все текущие организационные и административно-хозяйственные процессы. Их основная задача – заниматься непосредственно производственной деятельностью и контролировать денежные потоки, чтобы средства не попали в чужие руки, добавил замминистра.

Национализация в Крыму

В Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей.
В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.
Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики Крым
Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона.
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Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
 
Анатолий ЗаиченкоКерчьВСУ (Вооруженные силы Украины)Национализация в КрымуМненияКрымНовости КрымаМинимущества Крыма
 
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