https://crimea.ria.ru/20231130/natsionalizirovannye-v-krymu-predpriyatiya-ranee-sponsirovali-vsu--vlasti-1133216517.html

Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти

Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ – власти

Часть доходов принадлежавших украинским олигархам и политикам предприятий в Крыму до их национализации шла на нужды украинских вооруженных формирований и... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T13:54

2023-11-30T13:54

2023-11-30T14:01

анатолий заиченко

керчь

всу (вооруженные силы украины)

национализация в крыму

мнения

крым

новости крыма

минимущества крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133215820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7bec41d193117ad15802c9405911bee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 30 ноя – РИА Новости Крым. Часть доходов принадлежавших украинским олигархам и политикам предприятий в Крыму до их национализации шла на нужды украинских вооруженных формирований и недружественных России организаций. Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.По словам Заиченко, все национализированные в Крыму предприятия продолжают работать на благо Крыма и его жителей, их трудовые коллективы сохранены.На них введены временные администрации, которые контролируют все текущие организационные и административно-хозяйственные процессы. Их основная задача – заниматься непосредственно производственной деятельностью и контролировать денежные потоки, чтобы средства не попали в чужие руки, добавил замминистра.Национализация в КрымуВ Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей.В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики КрымРанее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выставят на торги бывшие объекты олигарха КоломойскогоКвартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгахВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

https://crimea.ria.ru/20231124/natsionalizatsiya-v-krymu-esche-shest-obektov-prodali-za-370-mln-rubley-1133039590.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий заиченко, керчь, всу (вооруженные силы украины), национализация в крыму, мнения, крым, новости крыма, минимущества крыма